Nejenom jedničkou jubilejního desátého ročníku veřejně prospěšné soutěže Žena regionu ve středních Čechách, ale následně i absolutní vítězkou v celorepublikovém měřítku se loni stala Jana Puklová Havelková – příbramská zdravotnice a zakladatelka spolku Radost Příbramáčkům.

Žena regionu - 10. ročník: ze slavnostního galavečeru s vyhlášením výsledků v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR v Praze. | Foto: Krajský úřad Středočeského kraje

Komu by za jeho práci takové prestižní ocenění mělo náležet letos – a bylo by dobré, aby se v 11. ročníku projevila nedávná zkušenost s bojem proti novému typu koronaviru, anebo se sluší zůstat u tradice oceňování dlouhodobých aktivit, které druhým pomáhají i rozdávají radost? To jsou otázky, které si lze položit v souvislosti s nynějším přijímáním nominací výjimečných žen.