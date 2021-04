Cestovat je však možné nejen na jejich jízdenky, ale i s využitím tarifu Pražské integrované dopravy. Držitelům předplatní jízdenky pro cestování po hlavním městě dokonce stačí doplatit si jen vnější pásma.

Soupravy vypravované na některé trasy mají i rozsáhlejší vybavení pro přepravu jízdních kol. A speciální je Cyklohráček určený jak milovníkům bicyklů, tak rodinám s dětmi: některé vagony jsou upraveny jako herny a jejich posádky tvoří hrajvedoucí. Ten má za sebou už sedm sezon; převážně na trase mezi Prahou a Slaným – a s občasnou zajížďkou do Zlonic. Standardně bývá většina těchto vlaků v provozu od posledního březnového víkendu do konce října. Letos však, stejně jako loni, se začíná později – kvůli koronavirovým omezením.

Novinkou (současně patřící mezi vlaky, které překračují vnější hranici kraje) je tentokrát Lužickohorský rychlík. Z Prahy jede přes Neratovice, Mladou Boleslav, Bezděz, Českou Lípu a Jedlovou až do Mikulášovic na Děčínsku. V neděli a o příštím víkendu však kvůli výluce vynechává Všetaty a v Neratovicích zastaví jinde. Ostatní sezonní vlaky a rychlíky a jejich trasy už pasažéři znají z minulých let. Hned v několika variantách míří do Posázaví, oblíbenými cíli jsou také Kokořínsko, Křivoklátsko, Brdy a Český ráj.