84. výročí úmrtí našeho prezidenta T.G.Masaryka. Pietní akt na hřbitově, poté zapálení Masarykovy vatry, jejíž tradice sahá do roku 1934. Lány. Obec. Dobrovolní hasiči. Muzeum TGM. A zpěv "Ach synku, synku"

Její tradice se v Lánech počítá už od roku 1935 – tedy ještě za života muže, kterého současníci často nazývali Prezidentem Osvoboditelem. Původně se zapalovala na jaře; na počest jeho březnových narozenin. Už v roce 1937 ale vatra hořela dvakrát – a v dalších letech pak byla spojena s výročím úmrtí. Záhy, za německé okupace, však akce skončila. V roce 1946 ji sice hasiči obnovili – vrátili se tehdy k březnovému termínu – avšak vydržela jen do roku 1948. Obnovení tradice natrvalo pak přišlo až v roce 2001; s konáním v září.

