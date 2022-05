Předseda Senátu Vystrčil: Slovo je zbraň. Platilo to v roce 1945 a teď ještě víc

/FOTOGALERIE/ Události, které se na konci druhé světové války odehrály kolem Českého rozhlasu, ukazují, že slovo je zbraň. Platilo to nejen v roce 1945, ale ještě silněji to platí dnes. Platí to, když zaznívají slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i dezinformace, které zpochybňují důsledky války na Ukrajině. Na pietním aktu při příležitosti 77. výročí Pražského povstání to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Pietní akt při příležitosti 77. výročí Pražského povstání. | Foto: Deník/Radek Cihla