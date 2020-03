ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Na eventualitu, jakou si nikdo nepřeje, se krajské nemocnice pro jistotu chystají ve velkém. Zřizují izolační místnosti, kam mají být umisťováni pacienti s podezřením na onemocnění koronavirem, aby se nedostali do kontaktu s dalšími hospitalizovanými – právě k tomu slouží i některé z nyní uzavřených ambulancí, pokud je jejich poloha vhodná v rámci areálu nemocnice – a dokonce i zálohu v podobě izolačního oddělení.

To by posloužilo pacientům s již prokázaným onemocněním koronavirem, pokud by jejich zdravotní stav vyžadoval pobyt v nemocnici a nebylo by je možné umístit do zařízení specializovaného na léčbu Covid-19 z rozhodnutí státu.

Dvě stovky lůžek v kraji

Oblastní nemocnice v Benešově, Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami by k 1. dubnu mohly nabídnout celkem 199 lůžek vyčleněných pro pacienty s koronavirem. Vyplynulo to ze sobotního jednání krajského krizového štábu, jehož se účastnili i ředitelé nemocnic. Nemocnice přitom chystají nejen lůžka přímo pro léčbu pacientů s těžkým průběhem onemocnění Covid-19.

Musí se připravit také na pacienty s nakažením nebo v karanténě, v jejichž případě však koronavirus není důvodem hospitalizace. Jde třeba o lidi po úrazu nebo s akutními zdravotními komplikacemi jiného charakteru – kteří jsou k tomu navíc infikováni (či existuje takové podezření), a tak nemohou přijít do kontaktu s ostatními pacienty.

Nelze chodit po paměti

V rámci preventivních opatření pro případ, že by se nákazová situace mohla zhoršovat, zažívají krajské nemocnice rozsáhlé přesuny: stěhují vybavení i celá pracoviště. Návštěvníci proto nemohou spoléhat na to, že mohou chodit „po paměti“ tak, jak bývali zvyklí. Je třeba věnovat pozornost novému značení; často provizornímu.

Odběry i přímo z auta

Čtyři oblastní nemocnice již provozují odběrová centra k získávání vzorků pro laboratorní testy na přítomnost koronaviru. Ta se s výjimkou Benešova, nacházejí v areálech nemocnic; zabezpečená tak, aby jejich návštěvníci nepřišli do kontaktu s okolím. Otevření pátého se chystá v Příbrami – a to bude uzpůsobené i pro odběry od lidí sedících v projíždějícím autě; od řidiče či pasažérů.

K termínu zprovoznění hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) o víkendu uvedla, že závisí jen na dostatku ochranných prostředků. „Odběrové tyčinky i rychlotesty máme připravené; teď je to o ochranných pomůckách,“ konstatovala.

Změna se chystá i v Benešově. Tam se od úterka odběrové místo přestěhuje z polikliniky v centru města k plaveckému bazénu (nyní uzavřenému) – a také bude umožňovat i odběry u posádky projíždějícího auta.

Změny v oblastních nemocnicích kraje



- V souvislosti s přípravami na případný větší nápor lidí nakažených koronavirem oblastní nemocnice již před týdnem výrazně omezily provoz ambulancí – a změnám neuniklo ani fungování lůžkových oddělení (kde stále platí přísný zákaz návštěv).



- Nemocnice nyní kladou důraz na zajištění akutní péče – a ruší ostatní předem domluvené termíny výkonů i zákroků, které lze odložit; včetně plánovaných operací.



- Řada ambulancí přerušila provoz či jej výrazně omezila (přičemž mohlo dojít i k přemístění pracoviště); i objednaným pacientům, které nemocnice neoslovila, se doporučuje, aby si platnost sjednaného termínu ověřili telefonem (a předchozí domluva je třeba i u dárců krve).



- Na aktuální umístění jednotlivých pracovišť upozorňuje značení, s nasměrováním pacientů může pomoci personál.



- V případě potřeby předepsat léky je možné telefonicky domluvit zaslání elektronického receptu formou SMS nebo e-mailem; v krajním případě i poštou.



- Informace o změnách v konkrétních nemocnicích a jejich vývoji průběžně upřesňují jejich webové stránky: www.hospital-bn.cz (Benešov), www.nemocnicekladno.cz (Kladno), www.nemocnicekolin.cz (Kolín), www.klaudianovanemocnice.cz (Mladá Boleslav) a www.nemocnicepribram.cz (Příbram).