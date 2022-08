„Ani nechci vědět, kolik se jim za to platí, když tam mají takovouhle pokutu – a vyplatí se jim to nedodržet,“ reagoval na sociální síti uživatel Miroslav Kratochvíl. Diskuse ale byla obsáhlejší – a neobsahuje ohlasy zrovna pochvalné. Třeba Daniel Liscar poznamenal: „V Německu standard, v Česku post na facebooku.“ Nechybí také hned několik tipů na konkrétní lokality různě po středních Čechách, kde lidé zaznamenali takový stav letní údržby, že by měly padnout i další sankce v souvislosti s (ne)sekáním.

Podívejte se: V trase budoucí dálnice D6 archeologové odkryli pravěkou železárnu

Překvapivě se na sociální síti objevilo i sdělení se jménem starosty Hrusic na Praze-východ Petra Sklenáře (Pro Hrusice). Uvádí, že dvě třetiny příkopů u krajských silnic na svém katastru stejně seká obec – nicméně má jen malou příkopovou sekačku.

„Navrhuji tedy, aby nám krajská správa a údržba silnic pořídila příkopovku – a já garantuji, že náš katastr bude posekán a nebude je to stát už žádné nesmyslné náklady na sekání, na právníky, kteří budou vymáhat pokuty, a předpokládám i náklady na to, že ta firma se odvolá,“ předkládá pisatel návrh cestou facebookového sdělení.

Stejnou cestou navíc vyzývá kraj k jednání o směně pozemků pod komunikacemi. S tím, že už před třemi roky obec podala žádost o výměnu místní komunikace ve vlastnictví kraje za úsek silnice druhé třídy II/335 v majetku obce – avšak zatím bez odezvy.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.