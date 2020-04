ON-LINE reportá o koronaviru najdete ZDE

V obecnou známost to vešlo s poněkud nezamýšleným popraskem poté, co se před časem hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) opakovaně veřejně ohladila proti údajnému zadržení zásilky pro kraj na německých hranicích. Poté, co ve spolupráci s ambasádou vyšlo najevo, že žádná taková zásilka neexistovala, byla věc předána k řešení policii k prošetření počínání firmy, s níž kraj jednal (nicméně platit měl podle informací krajského úřadu až po dodání).

Další nákupy se však vydařily – a jejich přehled nyní kraj zveřejnil. S tím, že do úterka od dodavatelů převzal a hned distribuoval dál ochranné pomůcky za 56 milionů korun. Zboží za další desítky milionů je objednané.

Informace o těchto nákupech jsou veřejně dostupné nejen prostřednictvím registru smluv. To, že s nimi hejtmanství průběžně seznamuje krajské zastupitele, řekl Deníku již v minulém týdnu Martin Kupka z opoziční ODS. Očekává se, že na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva budou zastupitelům tyto nákupy materiálu předloženy k dodatečnému schválení. Kupka uvedl, že jeho strana nákupy podporuje; hlavně v předchozích týdnech byly rozhodující rychlost a množství.

Dojde-li později k debatám o cenách, kraj již nyní informuje, že se odvíjely od toho, jaká byla v konkrétním okamžiku situace na trhu. A také Helena Frintová z kanceláře hejtmanky ve středu připomněla, že hlavně na počátku koronavirové krize bylo nutné ochranné prostředky obstarat, přičemž rozhodující byla rychlost dodávky. „Byly potřebné ve zdravotnických zařízeních, na záchrance i v zařízeních sociální péče,“ připomněla.

Nákupy ochranných prostředků Středočeským krajem

- FBP 16 – ústní roušky třívrstvé jednorázové (1 000 000 kusů): 18 161 599 Kč s DPH

- FBP 16 – respirátory KN 95/FFP2 (100 000 kusů): 17 875 342,1 Kč s DPH

- Pietro Filipi – bavlněné dvouvrstvé ústní roušky (10 000 kusů): 907 500 Kč s DPH

- Realex International – ochranné antibakteriální roušky s antivirovou úpravou (20 000 kusů): 968 000 Kč s DPH

- Car Face design – ochranné roušky z nanovlákna k opakovanému použití (1020 kusů): 68 161,97 Kč s DPH

- RR2 Finance – třívrstvé ochranné obličejové masky z atestovaného zdravotnického materiálu (5000 kusů): 300 000 Kč s DPH

- WECKO sanitární technika – pronájem dvou mobilních kontejnerů a tří mobilních WC: 60 681,5 Kč s DPH

- Brotex Z&J – ústní bavlněné roušky (2500 kusů): 178 475 Kč s DPH

- Betra – ústní roušky třívrstvé jednorázové (3700 kusů): 85 063 Kč s DPH

- Black Consulting – respirátory typu FFP2, 190 Kč bez DPH za kus, včetně dopravy a cla (50 000 kusů): 11 495 000 Kč s DPH

- FBP – ochranné obleky, 15 USD za kus (5000 kusů); respirátory FFP2, 5,9 USD za kus (200 000 kusů): 37 310 773 Kč s DPH (při kurzu 24,57 Kč/USD)

- Astam Czech – respirátory FFP2/KN95, 140,00 Kč za kus bez DPH (6000 kusů): 1 016 400 Kč s DPH

- RR2 Finance – respirátory typu FFP2 (1000 kusů): 169 400 Kč s DPH

- Car Face design – obličejové roušky z bavlny a s kapsou s vložkou z nanovlákna (10 000 kusů): 889 999,7 Kč s DPH



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje