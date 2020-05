Za Prahou se má rýsovat budoucnost evropských železnic

Do ostré fáze příprav vstupuje plánování dopravní stavby evropského dosahu, která má protnout i severozápadní část Středočeského kraje. Hledá se tým projektantů, který naplánuje takzvané Nové železniční spojení Drážďany - Praha. Na to, až se tato trasa začne stávat skutečností, si ještě bude třeba počkat - nicméně příštích v desetiletích by měla změnit obraz dopravy: jak v případě osobní, tak i nákladní.

Stavba vysokorychlostní trati. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Významem této chystané trati přitom zdaleka není jen v zajištění potřebného napojení České republiky na západoevropskou síť vysokorychlostních železnic. Cestujícím má rozšířit nabídku a přinést nové možnosti v osobní dopravě, kdy se cestování po kolejích stane díky zkrácení jízdní doby atraktivní i pro ty, kteří by podle dosavadních zkušeností uvažovali spíše o letadle – a počítá se s tím, že tahle trať také změní poměry na silnicích: stáhne“ část nákladní dopravy, takže ubude kamionů. Veřejná doprava v kraji po roce opět hledá šéfa Přečíst článek › Správa železnic a DB Netz nyní společně hledají toho, kdo toto spojení naplánuje: vyhlašují zadávací řízení na veřejnou zakázku na projektové řízení ve společném plánovacím prostoru. Práce mají začít ještě letos, se završením fáze předprojektové přípravy se počítá v roce 2024. Kdo naplánuje první úsek vysokorychlostní trati? Přečíst článek › Projekt má kombinovat český a německý způsob projektové přípravy a zadávání doprovodných veřejných zakázek. A čeká se zájem možných dodavatelů: na předběžné tržní konzultaci, která se v Praze uskutečnila počátkem roku, se objevilo přes sedm desítek uchazečů o případnou účast v zadávacím řízení. Sjeli se z celé Evropy.

