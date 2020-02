Záchranáři mají lepší základnu. Měli by tam strávit rok a půl

/FOTOGALERIE/ Stěhování z nevyhovujících prostor někdejšího výjezdového stanoviště do nově upraveného zázemí se dočkali zdravotničtí záchranáři v Kostelci nad Černými lesy. V dohledné době by je však měl čekat další přesun: do vlastního.

Výjezdové centrum záchranné služby v Kostelci nad Černými lesy se v úterý 18. února otevřelo v nových prostorách. | Foto: Deník / Michal Bílek

V úterý 18. února bylo v Kostelci nad Černými lesy na pomezí Prahy-východ a Kolínska slavnostně otevřeno nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Základnu tam záchranka nyní má v nově zrekonstruovaném městském domě v ulici K Jatkám – a změnu si ředitel středočeských záchranářů Jiřím Knor nemůže vynachválit. „Stávající prostory byly už naprosto nevyhovující z pohledu zázemí – a byly ekonomicky nevýhodné,“ připomněl problémy v původních prostorách, které záchranáři rádi opustili. Nejen kvůli stavu kanalizace, který Knor označil slovem „katastrofální“, ale i další souvislostem: výpadkům elektřiny, vodě prosakující střechou, nedostatečné tepelné izolaci zvyšující náklady na provoz… Jak volat na tísňovou linku? A co dělat, ať to není třeba? Přečíst článek › Oceňuje proto, že se podařilo zajít řešení, přičemž chválí jak přístup radnice, reprezentované starostkou Janou Havelkovou (TOP 09), tak krajského radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka (ANO). Město, které vlastní i objekt s někdejším sídlem kostelecké posádky, zajistilo nejen nově upravené prostory, ale také zpevněnou plochu pro parkování sanitky i s osvětlením a elektrickými vraty. Nájemní smlouva počítá s tím, že zde záchranáři budou působit do července příštího roku. Pak se chystá stěhování do vlastních prostor. Stěhování do vlastního Právě v Kostelci se našel vhodný pozemek ve vlastnictví kraje, kde záchranáři chystají vybudování nové výjezdové základny s využitím kontejnerového modulárního systému. V případě, že se tohle řešení osvědčí, chtějí s podobnou výstavbou pokračovat. Cílem je stěhovat výjezdová stanoviště „do svého“ (a to právě díky modulární výstavbě umožňující nejen rychlé zbudování, ale i snadné budoucí rozšiřování) v celém kraji, aby záchranáři získali vyhovující prostory s přijatelnými náklady na provoz. Vedle pěti stanovišť, jejichž provoz zajišťují smluvní partneři (krajská záchranka spolupracuje s Asociací samaritánů ČR a společností Trans Hospital Plus) provozuje Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 38 základen, z nichž ve vlastních objektech je nyní devět; ostatní působí v nájmu. Část z nich by ředitel Knor chtěl přestěhovat. Nebude to ale hned: dál se má plánovat zhruba po vyhodnocení ročních zkušeností s užíváním modulárního kontejnerového systému v Kostelci (kde se se stavbou také teprve začne). Krajská záchranka dostane 15 sanitek za 50 milionů Přečíst článek › V plánu je řada změn Radní Bezděk chce navíc zhodnotit i samotné rozmístění výjezdových stanovišť včetně případných úprav této sítě. „Z mého pohledu je nutné do budoucna průběžně aktualizovat rozmístění stanovišť vzhledem k možným změnám v síti zdravotnických zařízení, počtu obyvatel kraje a s tím narůstajícím počtem výjezdů sanitek záchranné služby,“ sdělil Bezděk Deníku. S dodatkem, že jeho cílem je dosáhnout co nejkratších dojezdových časů – a také co největší míry využití majetku kraje k umístění základen záchranářů. „Předpokladem je taktéž i mnohem užší propojení mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému, jakož i samotná spolupráce mezi nemocnicemi a zdravotnickou záchrannou službou,“ zdůraznil Bezděk. Výjezdová stanoviště zdravotnických záchranářů

- Benešovsko: Benešov, Vlašim, Votice, Vranov

- Berounsko: Beroun, Hořovice, Zdice

- Kladensko: Kladno, Slaný (smluvní)

- Kolínsko: Český Brod, Kolín

- Kutnohorsko: Čáslav, Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou

- Mělnicko: Kralupy nad Vltavou (smluvní), Mělník, Neratovice

- Mladoboleslavsko: Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště

- Nymbursko: Lysá nad Labem, Městec Králové, Nymburk

- Praha-východ: Brandýs nad Labem, Kostelec nad Černými lesy, Říčany, Zdiby

- Praha-západ: Davle (smluvní), Hostivice, Jesenice, Mníšek pod Brdy (smluvní), Roztoky, Řevnice (smluvní) + Zbraslav na okraji Prahy (smluvní) + Slapy-Ždáň (sezonní stanoviště vodní záchranné služby)

- Příbramsko: Březnice, Dobříš, Krásná Hora nad Vltavou, Příbram, Sedlčany

- Rakovnicko: Nové Strašecí, Rakovník, Roztoky u Křivoklátu



Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje Kondice je u policie nutná. Jen nemusí být okamžitě Přečíst článek ›

