Skutečně se bylo na co dívat, jestliže dorazil například záchranář Marek Hylebrant se svou plyšovou sanitkou, jenž výklad první pomoci pojímá jako divadlo, do jehož děje jsou zataženi i diváci – a nechyběly ani atraktivní představení činnosti Letecké služby Policie ČR či ukázky záchrany osob z vodní hladiny. Zážitky si diváci pochvalovali nejen přímo na místě. Třeba Jindřiška Šujanová z Neratovic zveřejnila ocenění na facebooku: „Moc fajn akce.“ O „skvělé ukázce techniky a postupů záchranářů“ hovoří i náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS), jenž kampaň Bezpečně u vody oceňuje jako atraktivní program určený dětem – ale nejen jim. „Skuteční profesionálové vědí, že tonoucí zachraňuje především prevence,“ odkázal Pavlík na hlavní myšlenku kampaně U vody bez nehody.

Že prázdninová nebezpečí číhají nejen u vody, připomíná preventistka územního odboru Mělník středočeské policie Markéta Johnová. Stejně jako zdůrazňuje, že letní ostražitost se týká nejenom dětí, ale i dospělých. To platí třeba zrovna při koupání, kdy neznalost vodní plochy se může stát osudnou i pro dospělého člověka. Zdůrazňuje také, že děti by neměly chodit na koupaliště bez vědomí rodičů a jejich souhlasu. Plavcům všeho věku také připomíná: „Nikdy neskákejte do vody, kterou dobře neznáte: nemůžete vědět, jestli je na místě dostatečná hloubka nebo se na dně nenacházejí větší kameny či skály,“ konstatovala dále Johnová.

Stř. Čechy - Nová Živohošť: "Bezpečně u vody" - právě teď se středočeská policie, poříční oddělení Slapy, potápěči, letecká služba, záchranka, vodní záchranáři a mnoho dalších představují v rámci republikového projektu. Máte čas? Přijeďte za námi. #policiestc pic.twitter.com/dvLSnMuu8w — Policie ČR (@PolicieCZ) July 2, 2022

Upozorňuje také, že lidé by se měli mít na pozoru i při dalších aktivitách, které jsou v létě zcela běžné. Třeba cyklistům připomíná nejen to, že před jízdou je třeba zkontrolovat technický stav kola, ale také používání přilby: povinná je do 18 let, nicméně nasadit by ji rodiče měli před jízdou nejen svým dětem, ale i sami sobě. „Děti ve věku do 10 let se mohou na silniční komunikaci pohybovat pouze v doprovodu osoby starší 15 let,“ zmínila dále Johnová známou pravdu, kterou se však obzvlášť o prázdninách vyplatí připomínat. Dospělým pak zdůrazňuje, aby před jízdou ani během ní nepožívali alkohol ani jiné návykové látky: v případě přistižení a postihu se k nim bude přistupovat stejně jako k řidičům motorového vozidla. Na co by naopak cyklisté zapomínat neměli, je volba oblečení ve výraznějších barvách, které jsou dobře vidět i na větší vzdálenost, a na reflexní prvky.

K obezřetnosti Johnová vybízí také třeba při pohybu v lese – a na mysli nemá jen rizika spojovaná třeba s klíšťaty. Do volné přírody by menší děti neměly chodit samy, protože hrozí reálné nebezpečí, že se mohou zranit nebo ztratit. Pokud už se ztratí, je dobré, aby pro takový případ věděly, že je lepší zůstávat na jednom místě: hledání je pak snazší. „Velkým nebezpečím jsou úrazy, ke kterým dochází například při pádu ze stromů, nebo zranění způsobená ostrými předměty – proto své děti poučte, jak se mají bezpečně chovat,“ obrací se Johnová k rodičům.