Na změnu pravidel pro sjednávání termínu očkování proti koronaviru upozornil ve středu středočeský krajský úřad. Novinkou je, že zaregistrovaný zájemce o vakcínu, kterému přijde „zvací“ SMS zpráva vybízející k návštěvě očkovacího centra, jež současně obsahuje kód PIN2, si konkrétní termín musí zarezervovat do 72 hodin.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Musí. Pokud to nestihne, bude kompletně vyškrtnut. Už tedy není pravdou, že zaslaný PIN 2 je platný až do úspěšné rezervace, což uživatelé centrálního registračního systému znali z jeho dřívějšího fungování. Nyní jen tři dny, rovných dvaasedmdesát hodin – a šlus: pokud někdo do té doby PIN2 nevyužije k tomu, aby si na webových stránkách reservatic.com/ockovani rezervoval termín aplikace vakcíny, bude mu zrušena i provedená registrace. Příležitost vybrat si termín už tedy nedostane. A pokud jeho zájem o očkování trvá, musí se zaregistrovat znovu (což se dělá stejně jako předtím: prostřednictvím odkazu crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz).