Uvedla, že tuhle zásilku od státu kraj distribuuje do sítě zdravotnických a sociálních zařízení. Za zabezpečení poděkovala ministerstvu vnitra v čele s Janem Hamáčkem (ČSSD) a spolupráci ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO).

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Připomněla dále, že středočeská záchranná služba si ochranné prostředky bude tentokrát vyzvedávat v pražské Nemocnici Na Bulovce. Souvisí to s rozdělením kompetencí z v oblasti zásobování tímto materiálem mezi ministerstva zdravotnictví a vnitra. Další dodávky od vnitra by měly dorazit během neděle – v noci totiž na pardubickém letišti přistál ukrajinský letoun Ruslan, který přivezl z Číny sto tun zásob. Následovat mají lety chystané na příští týden.

Za další pozitivní zprávu z krajského skladu Jermanová označila číslo 1140. To je počet kusů v první zásilce šitých roušek určených pro klienty sociálních zařízení, která již dorazila. „V pondělí by mělo přijít dalších 10 tisíc kusů – a dalších 35 tisíc by mělo být ušito během týdne. Budeme je distribuovat všem klientům sociální sítě, pracovníkům, kteří se o ně starají, řidičům autobusů i některým dalším,“ poznamenala hejtmanka.

Dezinfekční prostředky pro dopravce

Nabídnout mohla i další pozitivní zprávu, jež se také týká autobusů: podařilo se zabezpečit dezinfekční prostředky pro dopravce, jejichž distribuci už připravuje krajská asociace těchto firem. Ty by tak měly mít pro čistění autobusů dostatečné zásoby. Podle sobotní tiskové zprávy kraje se jedná o více než 126 tisíc litrů dezinfekce, což má vystačit na 60 dnů.

V souvislosti s dezinfekcí by se v příštím týdnu měla rozjet rovněž distribuční síť zajišťovaná hasiči, cílená už na jednotlivé obce. Profesionální hasiči zajistí dopravu, dobrovolné sbory se budou starat o vlastní rozdělování příjemcům. Prozatím by takto „ke starostům“, jak se Jermanová vyjádřila, měly proudit právě dezinfekční prostředky – a do budoucna se počítá i možnou distribucí roušek, až se jich podaří zajistit dostatek.

Hejtmanka připomněla, že vedle očekávaných dodávek od státu by měly dorazit zásilky i z jiných zdrojů. Krajský tým má prý „rozpracováno“ několik objednávek – nicméně konkrétnější zatím Jermanová být nechce. „Zkušenosti uplynulých dnů nás poučily, že co nemáme na skladě, tak nemáme,“ připomněla, že ne všechny přísliby se proměnily ve skutečnost. „Ale v tuhle chvíli vypadá vše dobře; v příštím týdnu by mohla být zavezena velká zásilka týkající se ochranných pomůcek, zejména ochranných roušek,“ netají Jermanová optimismus.

Velké díky dobrovolníkům i firmám

K regionům v kraji se obrací také se slovy díků. „Chtěla bych velmi poděkovat dobrovolníkům i firmám, které nabízejí finanční prostředky, hmotnou pomoc a jsou s námi v kontaktu,“ konstatovala. Oceňuje současně vlnu solidarity občanů.