Modernizace provozu stála obří finanční prostředky. Celkem vyšla na 1,2 miliardy korun. Dotace z Operačního programu Životní prostředí činila přes 750 milionů korun. Zbývající prostředky šly ze zdrojů společnosti Úpravny vody Želivka. Jak se náklady promítnou do cen pro konečné spotřebitele, není zatím jasné.

V budoucnu poteče více k domácnostem

Stavba GAU byla součástí dlouhodobého procesu modernizace úpravny vody a zahrnovala výstavbu zcela nové haly. Kvalitu vody v tamních 16 filtrech zlepšuje aktivní uhlí ve čtyřech velkých vanách. Právě přes něj Želivka protéká a tím se dostává, řečí dneška, na vyšší level. Z vody díky tomu mizí maximum nežádoucích látek, jako pesticidy, farmaka a xenobiotika nebo mikroplasty.

„Je to fantastická akce, díky níž kvalitnější vodu pije každý zhruba sedmý obyvatel České republiky,“ poznamenal ministr životního prostředí Richard Brabec. Želivka totiž pitnou vodou zásobuje asi 1,3 milionu obyvatel. Nejdůležitějším zdrojem je pro Prahu a valnou část středních Čech.

Brabec také připomněl, že Úpravna vody Želivka není na svých limitech a v budoucnu uspokojí další stovky tisíc obyvatel naší země.

Stejné úpravy i v pražském Podolí

Josef Parkán, ředitel společnosti Želivská provozní dodal, že stavba probíhala od října 2018 do ledna 2021. „Zkušební provoz potrvá do ledna příštího roku. Pak po vyhodnocení proběhne kolaudace, i když už nyní, od letošního února GAU pracuje na plný výkon,“ sdělil. A připomněl, že voda je nově nejen kvalitnější, ale i chutnější, i když po dlouhé cestě potrubím to spotřebitel nejspíš nepozná.

Filtry v GAU se celkem rychle zanášejí. „Počítáme s tím, že nečistoty budou pohlcovat pět až šest let a pak se musí náplň obměňovat. Může se tak dít několika způsoby. Buď aktivní uhlí zlikvidujeme a nakoupíme nové, nebo ho necháme reaktivovat za pomoci vysoké teploty a páry a vrátíme zpátky. Který způsob zvolíme, bude předmětem cenových kalkulací,“ uzavřel Parkán.

Do provozu se minulý měsíc navíc vrátila úpravna vody v pražském Podolí. Také ji doplnilo filtrování přes granulované aktivní uhlí. Přestavba vyšla na 200 milionů korun a vodárna je po ní schopna distribuovat 400 litrů vody za sekundu.