Programy inovačních a kreativních voucherů, známé jako podpora konkurenceschopnosti už z minulých let, pokračují i v nynější obtížné době – a to přesto, že mnozí šéfové se netají tím, že netuší, v jaké kondici budou jejich firmy poté, co odezní aktuální koronavirová krize. Právě při jejím zvládání ostatně mohou dotace představovat vítanou vzpruhu.

Jako loni, ale přece jen jinak

Oba typy voucherů představují dotace v řádu desetitisíců až statisíců korun z peněz od kraje na vylepšení produktů, poskytovaných služeb i komunikace navenek, které firmy mohou na uskutečnění svých záměrů získat rychle – a šéfové těch, které už nabídku využily, také oceňují jednoduchou administrativu, která je s tím spojena. Během uplynulých čtyř let se 143 menších podniků podělilo o více než 36 milionů.

Nyní je mání dalších deset; dohromady na vouchery inovační a kreativní. Poskytnuté peníze mohou podle slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) zvýšit šance na úspěch zavedeným firmám i začínajícím podnikatelům, třeba start-upům. „Především v této kritické době patří podpora vědecko-výzkumných aktivit a inovačního podnikání v kraji k prioritním oblastem,“ konstatovala.

I když letošní vlna krajských dotací navazuje na vouchery známé z dřívějška, současná ekonomická situace způsobená pandemií koronaviru přináší změny, upozornila za SIC Mirka Kremrová. „Míra podpory se navýšila ze 75 na 85 procent,“ připomněla, že se snižuje podíl vlastních prostředků žadatele na nákladech.

„Doba realizace projektu byla prodloužena z osmi na dvanáct měsíců od podání žádosti,“ upozornila dále. Připomněla také, že žádosti SIC přijímá přes on-line rozhraní a žadatel musí prezentovat svůj záměr před hodnoticí komisí: osobně, nebo formou videokonference.

Vouchery pro nové nápady

Nebát se spolupracovat s výzkumníky, což může otevřít právě využití inovačního voucheru, doporučuje všem firmám Martin Jotov – jednatel firmy IQ Structures z Husince-Řeže, jež se svými hologramy pro průmyslové využití proslavila vskutku celosvětově. „U nás v Česku jsou geniální nápady i lidé – a my musíme najít způsob, jak s nimi spolupracovat,“ poznamenal. S tím, že v jeho případě inovační voucher pomohl využívat znalosti vědců z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Kreativní vouchery zase vycházejí z předpokladu, že dobrý obchod dělají dobrý design a dobrá reklama. Prostě: nabízí se příležitost dát svému byznysu nový kabát, který přitáhne zájem. Stojí to za to, radí cukrářka ze Zavidova na Rakovnicku Zlat(k)a Otavová. Proslavila se třeba ziskem ocenění za unikátní produkt na potravinářské výstavě v italském Rimini.

„Jen myšlenka nestačí. I když máte výjimečný výrobek, nikdo se o něm nedozví, pokud ho neumíte zpropagovat,“ upozornila. S odkazem na vlastní zkušenost, jak dveře k úspěšnému byznysu otevřel právě kreativní voucher: spolupráce s tvůrčím týmem přinesla nové logo moderního střihu, webové stránky, propagační materiály i obaly pro nově vyvinutý produkt.

Krajská podpora pro menší firmy



* Středočeské inovační vouchery:

- Umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma nemůže zajistit vlastními silami

- Podpora činí 50 až 300 000 korun; při první spolupráci až 500 tisíc

- Podrobnosti na s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-vouchery



* Středočeské kreativní vouchery:

- Nabízejí na výběr spolupráci s více než stovkou kreativců rozmanitého zaměření – odborníků na komunikaci, fotografů, ale i designérů či architektů

- Výše podpory činí až 200 tisíc korun na kreativní služby a až 300 tisíc na průmyslový design

- Podrobnosti na kreativnivouchery.s-ic.cz



Zdroj: Středočeské inovační centrum