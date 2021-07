Katastrofa, která postihla ve čtvrtek jižní Moravu v podobě tornáda, ji nenechala klidnou a jak sama řekla, celou noc nemohla usnout a od prvních hodin po událostech přemýšlela, jak pomoci Moravanům.

Se svým realizačním týmem proto uspořádala v sobotu 26. června v kulturním domě Srdce Otvovic Dobročinný Lucčin bazárek. Příchozí tak mohli od 11 do 17 hodin přicházet, nakupovat oblečení, obuv i koncertní róby ze zpěvaččina šatníku a přispět tím na dobrou věc.

A nechyběla ani Lucie Bílá, která byla tradičně usměvavá a přátelská. V dobré náladě usedla mezi návštěvníky a před zraky přihlížejících vyráběla originální šperky, které si mohli lidé přímo na místě také zakoupit a podpořit též charitu.

Příchozí si stejně tak mohli zakoupit i zpěvaččiny knihy nebo špičkovou etiopskou kávu její vlastní značky, které jsou k dispozici i na jejích e-shopu, kde stejně tak dobře funguje charita a asi největší boom zažíval tento elektronický obchod v době covidové.

Jak potvrdila kamarádka a kolegyně ze zpěvaččina týmu Iveta Pospíšilová, Lucie je člověk, který nevydrží sedět nečinně s rukama v klíně a stále musí něco dělat, čímž přináší radost a prospěch lidem kolem.

„Dobročinné bazárky pořádáme zhruba jednou do roka, okolo podzimu. Covid ale vše zastavil a změnil, takže jsme se rozhodli právě pro toto červnové datum. Původně byl červnový bazárek určen na opravu podlahy v otvovickém domě s pečovatelskou službou. Po tom, co se stalo na Moravě, bychom výtěžek rádi směřovali i tam, konkrétně do Moravské Nové Vsi," řekla Iveta Pospíšilová.

Po sečtení sobotního výtěžku osobně Lucie Bílá dodala: "Díky všem, kteří v sobotu přišli a nakoupili, mohu v pondělí do Moravské Nové Vsi poslat 300 tisíc korun. Myslíme na tebe, Moravo!"