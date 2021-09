PODÍVEJTE SE: Zvířata, historická auta i kostýmy. Zoo slavila devadesátku

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Byl by to docela obyčejný den v pražské zoologické zahradě, kdyby se ovšem mezi návštěvníky neproplétali lidé v dobových kostýmech ze dvacátých a třicátých let minulého století.

Oslavy 90. výročí založení Zoo Praha. | Video: Deník/Martin Rumler

Dámy, pánové i děti se v úterý 28. září cestou po zoo zastavovali i u nablýskaných historických automobilů a motocyklů. V různých koutech zahrady byly například pragovky, tatrovky nebo waltrovky, u kterých se lidé nadšeně fotili. Stejně jako u místních populárních zvířat. Sváteční překvapení Někteří návštěvníci byli překvapeni, netušili totiž, že se slaví devadesát let Zoologické zahrady Praha. „Vůbec jsme to nevěděly, jsme v Praze na výletě a využily jsme hezké počasí k návštěvě zoo,“ řekly Deníku dvě Španělky Agnes a Sára. A nebyly jediné. Krásné počasí a volno svátečního dne využily i tisíce dalších návštěvníků. Zatímco v jedenáct hodin hlásilo počítadlo u hlavního vchodu něco přes čtyři tisíce lidí v areálu, v poledne už jich bylo v jednom okamžiku hodně přes šest tisíc. A krátce po čtrnácté hodině už návštěvnost atakovala osmitisícovku. U lemurů zamčeno Trochu smutné byly děti, protože uzavřeny zůstaly některé pavilony. Zatímco u Indonéské džungle byla důvodem probíhající rekonstrukce, mezi rozpustilé lemury se lidé nemohli vydat kvůli covidové pandemii. „Vzhledem k neukázněností některých návštěvníků, kteří nedodržovali hygienická opatření důležitá nejen pro ochranu lidí, ale i našich zvířat, jsme byli nuceni tuto expozici opět uzavřít,“ stálo napsáno u zamčených dveří. Ve čtvrt na dvě odpoledne přivezla kolona historických vozů oficiální hosty oslav. Z automobilů vystoupili primátor hlavního města Zdeněk Hřib, ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek nebo náměstek primátora Petr Hlubuček. Také oni na sebe oblékli dobové kostýmy. „Při vzniku zoologické zahrady bylo ve hře několik možných míst, mimo jiné Střelecký ostrov. Nakonec naštěstí zvítězila varianta zde v Troji,“ prozradil ředitel zahrady Miroslav Bobek. „Za devadesát let se zoologická zahrada výrazně změnila. V proměnách pokračujeme,“ připomněl Bobek plánované projekty, například výstavbu nového pavilonu goril, která nyní probíhá. Test: Vyzkoušeli jsme podchod pod hlavním nádražím a terminál Zahradní Město Přečíst článek › Symbolicky tak i v den oslav vzniku zoologické zahrady procházejí návštěvníci „staveništěm“, stejně tomu totiž bylo i 28. září 1931, kdy do zahrady vstoupili první návštěvníci. Areál byl totiž tehdy ve výstavbě a zřejmě i nedočkavost Pražanů zapříčinila, že byli mezi několik zvířat vpuštěni už v okamžiku, kdy po zahradě ještě pobíhali stavební dělníci a projektanti. „Zahrada se kromě toho, že dělá radost návštěvníkům, věnuje i záchraně živočišných druhů. Chtěl bych jí za to poděkovat,“ řekl primátor Prahy Zdeněk Hřib. Unikátní tolar Kromě slavnostních projevů připravila zoo pro své návštěvníky i kulturní vystoupení, soutěže a možnost zakoupit si mnoho upomínkových předmětů věnovaných právě devadesátému výročí vzniku zahrady. Unikátem byl trojský tolar, který vytiskla Státní tiskárna cenin. Symbolická bankovka obsahuje všechny ochranné prvky, jako mají skutečné papírové koruny české. Mezi zájemce se dostala také společenská hra Po stopách v Zoo Praha nebo výpravná publikace Zoo pro hlavní město historičky a knihovnice Hany Heráňové. Narozeniny zoologické zahrady se završily až uzavřením brány za posledním návštěvníkem v osmnáct hodin. „Krásný den, zoo nás nikdy nezklame a je fajn sem zase přijít,“ připomněl Luboš Novák z Prahy poměrně nedávné uzavření zahrady kvůli proticovidovým opatřením.