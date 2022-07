1. Dvojité mytí vlasů

Ne vždycky se nám chce, ale má to svůj smysl. Je dobré si na mytí vlasů najít čas. Všem radím, ať si naplánují péči o vlasy do kalendáře, protože když lidem vysvětlím, co všechno by měli kromě mytí udělat, najednou je to místo deseti minut třeba i hodina. Je to naše chvíle, kterou se můžeme užít sami se sebou. Dvojité mytí se dělá proto, že při prvním sbíráme nečistoty z vlasu a z vlasové pokožky a až při druhém mytí se vlas a pokožka hloubkově umyjí, vyčistí a šampon taky až v druhém kole začíná pěnit.

Dobrý kadeřník by vás měl zvládnout obarvit jakoukoliv barvou, špatný kadeřník může zkazit vlasy i tou nejluxusnější barvou na světě.

Je to stejné, jako bychom se na špinavé okno vrhli hned s leštěnkou. Samozřejmě jsou tací, kteří si z různých důvodů myjí vlasy denně. Pak není třeba dvojité mytí, protože vlas ani pokožka nemají šanci se za den znečistit. Lidem, kteří si myjí vlasy málo, třeba jen jednou za deset dní, bych doporučila i trojí mytí.

2. Nejčastější chyby při mytí

Mělo by být jemné, ne agresivní, ne s pomocí nehtů. Vždycky myjeme pouze vlasovou pokožku, a to dlouhými táhlými krouživými masážními pohyby, nikdy nedrhneme vlasy samotné. Stimulací vlasové pokožky dochází i k jejímu prokrvení, což je žádoucí a pomáhá třeba při padání vlasů nebo u lupů. Vlasové délky se umyjí při splachování šamponu – ideálně v záklonu.

Jak si vylepšit sebevědomí, i když už jste hotová osobnost

Ve velmi výjimečných případech, napadají mě s trochou nadsázky třeba bahenní zápasy, můžeme promýt i délky. Šampon kromě toho, že čistí vlas a pokožku, otevírá povrch vlasového vlákna, a proto pak musíme k vlasu přistupovat velmi jemně – otevřený vlas je křehký.

3. Kondicionér na krátké vlasy

Jedna z největších dezinformací je, že kondicionér se nedává až ke kořínkům, a tudíž se nenanáší na krátké vlasy. Je třeba si uvědomit, že hlavním úkolem kondicionéru je uzavírat povrch vlasu, tedy šupiny vlasové kutikuly. Když zůstanou otevřené, absorbují velmi rychle nečistoty a vnější vlivy, jako je smog, kouř, prach. To vlas velmi zatěžuje a dochází k jeho zplihnutí. Za mě je mnohem lepší po umytí šamponem nanést kondicionér na celou délku vlasu.

Kokosový olej na vlasy mě děsí. Ucpe vám vlasové vlákno , vytvoří obal, která je těžké smýt, vlas se láme a nedostanou se do něj žádné živiny.

Aplikujte ho vždy pouze do ručníkem vysušených vlasů, v případě, že byste ho nanesli do vyloženě mokrých vlasů, rozmělní se s vodou a není tak účinný. V takovém případě je nutné vlasy pečlivě, ale jemně pročesat (třeba kartáčem Tangle Teezer), a to postupně – od kořínků ke konečkům. Tak si budete jisti, že kondicionér bude aplikován všude. Tím se vlas uzavře, bude chráněn a prodlouží se životnost hezky umytých vlasů. Takže kondicionér určitě používejte i na krátké vlasy. Neaplikovat ho vůbec je chyba, vlas pak zůstává otevřený, kvůli tomu se neleskne, špatně se rozčesává a může dojít k poškození vlasové kutikuly. Navíc se může lámat, bude dehydrovaný, porézní a náchylný k poškození.

4. Oplachování kondicionéru

Většina lidí ho pořádně nevymývá, protože má pocit, že je žádoucí ponechat na vlasech pocit hebkosti a kluzkosti – to je ale pouze známka toho, že kondicionér je vymytý nedostatečně. Důsledkem toho může být zatížení vlasů, ty se pak předčasně mastí. Dobře vymytý kondicionér poznáme tak, že vlasy o sebe začnou vrzat. Vlasy se zkrátka mají chovat tak, jako by tam kondicionér předtím vůbec nebyl. Klientům říkám – vyplachujte, i když si myslíte, že už máte kondicionér vymytý.

5. Leave-in (nevymývací) kondicionér

Klasický kondicionér volíme vždycky. Leave-in navíc ve chvíli, kdy řešíme nějakou vyšší potřebu péče, například když se vlasová kutikula otevírá dříve, než by měla, tedy u vlasů chemicky narušených, např. zesvětlených, odbarvených, porézních, ale i kudrnatých. Zvlášť kutikula kudrnatých vlasů má tendenci se ve svých ohybech odchlípnout dříve, a být tak náchylnější k absorbování nečistot a ztrátě hydratace. Těmto typům vlasů obecně prospívá používání většího množství produktů. Způsobí, že vlas zůstane delší dobu uzavřený.

Nohy jako konve: Jaké cviky je zbaví otoků? K úlevě využijte bylinné pomocníky

6. Výměna šamponu

Pokud vám váš šampon vyhovuje, určitě není potřeba ho měnit. Je ale třeba brát v potaz, že vlasy a vlasová pokožka se v průběhu roku mění. Někdy je máme sušší, někdy se víc mastí, někdy častěji padají – třeba po porodu, po kojení nebo v důsledku hormonálních změn. Tomu je třeba přizpůsobit i vlasovou kosmetiku. U svých klientů to řeším tak, že když jim dojdou produkty, udělám s nimi rychlou konzultaci – v jaké kondici je jejich vlasová pokožka a vlasy obecně. A tomu pak přizpůsobíme nové přípravky.

7. Tepelná ochrana

Doporučuju ji vždycky. Vím, co je mít v rukách vlasy, které tepelnou ochranu nikdy neměly. Je tam riziko, že se poškodí vlasová kutikula, která, pokud se otevírá a my na ni ještě foukneme horkým vzduchem (ale škodí i prudký studený vzduch), se může poškodit. A poškozená vlasová kutikula je nenávratný stav, už nejde opravit. Tepelná ochrana zajistí žáruvzdorný obal vlasového vlákna a ochranu kutikuly. Máme spoustu produktových možností, jak vlasy chránit. Za mě je to produkt, který potřebuje mít ve své výbavě každý.

8. Roztřepemé konečky

Tady nejlépe fungují nůžky. Když se vlas nezastřihne, tak se roztřepení zvětšuje, někdy až po celé délce vlasu. Vizuálně ho můžeme zachránit lehčím krémovitým produktem. Spousta lidí na to automaticky dává olej, ale tím dosáhneme mnohdy spíš efektu „upatlaného“ vlasu.

9. Jak vybrat fén

Vždycky doporučuju profesionální fén, který používají kadeřníci, je to dobrá investice. Já osobně mám ráda třeba Parlux, není tak velký ani tak těžký a dobře se s ním pracuje. Hlavní rozdíl je ve výkonu. Když zapneme fén za pár stovek, tak to trvá, než se vlasy vysuší. Takové přístroje se i snadno přehřejí – na vlas zbytečně dlouho pouštíme příliš horký vzduch, což mu škodí. Profi fén má mnohem vyšší výkon, ideální teplotu a rychleji se jím vyfoukáte.

ON-LINE NÁVODY OD DOMINIKY

Na svém instagramovém účtu má zakladatelka vlasové akademie mnoho návodných a praktických videí, kde sama na sobě ukazuje, jak se naučit vlastnoručně udělat perfektní foukanou nebo si dokonale umýt či navlnit vlasy. @dominikaresler

Sama, protože hodně cestuju, občas vyzkouším běžné hotelové fény a měřím si čas, jednak za jak dlouho vlasy vyfoukám a pak stav vlasu. A když to porovnám se svým profesionálním fénem, je to zásadní rozdíl, i vizuálně. U fénování je důležité mít také nástavnou hubici. Mnoho lidí ji tam nedává a to je chyba. Hubice nám krásně směruje proud vzduchu a lépe se tím zahlazuje povrch vlasu. Správným fénováním se i uzavře vlasová kutikula.

Fénování je i jeden z dalších způsobů, jak vlas udržet lesklý, vyhlazený a zdravý. Pokud nástavnou hubici nepoužíváme, vzduch proudí do všech stran a my si tím vlasovou kutikulu můžeme znovu otevřít. Mám i pozitivní zpětnou vazbu od klientů, kteří si pořídí profesionální fén a jsou pak nadšení z výrazného rozdílu.

10. Elektrizování vlasů

Je to pouze známka dehydratace vlasů. To, že tenhle jev vídáme častěji v zimě, je proto, že vlasy jsou stejně jako pleť sušší. Někomu se to ale děje i přes rok. Může za tím stát nekvalitní nebo nevhodně zvolená vlasová kosmetika, nebo to, že necháváme otevřený vlas – nepoužíváme kondicionér nebo si nesprávně foukáme vlasy. Rychlé řešení jsou hydratační produkty – základ, tedy šampon, kondicionér nebo výživná maska. Já třeba ráda používám Awapuhi Moisture Mist od Paula Mitchella, což je taková rychle fungující hydratační mlha. Dá se použít dokonce na celé tělo.

11. Lupy v rukách kadeřníka

Jakékoli problémy vlasové pokožky včetně lupů jsou v našem oboru citlivé téma. Málokterý klient to chce řešit, třeba muži se o tom stydí i mluvit. Další věc je neznalost a neodbornost kadeřníků. Tady přichází ke slovu trichologie, což je věda zabývající se vlasovou pokožkou, ale jde o velmi obsáhlé téma. Je velmi mizivé procento kadeřníků, kteří dokážou klientům pomoct i v tomto směru a u toho zvládnou ještě dobře barvit a stříhat. Pro běžného kadeřníka je to zkrátka obor navíc.

Krásní a zdraví nejen v létě. S těmito radami vás nic nezaskočí

Já osobně to řeším tak, že když má klient lupy, tak mu doporučím nové pečující rituály, správnou vlasovou kosmetiku a domluvíme se na tom, že tohle bude dělat minimálně osm týdnů přesně tak, jak si řekneme. V případě, že se to ani po této době nezmění, posílám klienta k trichologovi, protože problém je hlubší a je třeba úplně jiný typ konzultace. Nicméně u jakéhokoliv problému vlasové pokožky je důležitá prevence, konkrétně tři základní kroky – správné mytí, správné foukání a správné produkty.

12. Jít spát s mokrou hlavou

Vždycky říkám, že je to největší zločin vůči vlasové pokožce. Tím si lidi zadělávají na velký a dlouhodobý problém, který pak není snadné odstranit. Vlhké prostředí je ideální na tvoření mykóz. Je to stejné, jako byste šli do bazénu, opláchli se, utřeli se do ručníku, ten hodili do tašky a nechali ho tam několik hodin. Ručník zatuchne a začnou se v něm rychle tvořit plísně. S vlasy je to stejné. Rozumím tomu, že třeba u kudrnatých a vlnitých vlasů se pak vytvoří hezčí vlny, ale vlasům svědčí jen vizuálně. Pro vlasovou pokožku je to skutečně obrovská zátěž.

13. Domácí barvení

Obarvit se kvalitně doma není nemožné. Nemyslím si, že třeba barva z drogérky musí být nutně průšvih, důležité je, kdo ji drží v ruce a jaké má znalosti o barvení. Ale představte si následující situaci – do drogerie přijde odbarvená blondýna, pak paní, co je kompletně šedivá, a přírodní blondýna. Všechny jdou pro středně hnědou, ale určitě nedosáhnou stejného výsledku. Každá navíc potřebuje jiný postup.

Tak třeba odbarvená blondýna bude potřebovat kromě té jedné osm dalších krabiček, protože bude nutné udělat předpigmentaci, musí nějak nasytit vlas a dát ho zdravotně do kupy, aby vůbec došlo ke ztmavení. Když si dá rovnou středně hnědou barvu, může být výsledek zelený, protože nejdřív se musí vlas neutralizovat. Barva z drogerie se zas tolik od té ze salonu neliší. Zásadní rozdíl je ale ve znalosti, zkušenosti a kompetenci kadeřníka, který tu službu dělá.

14. Přírodní a bio péče

Jsem milovníkem kvalitní a funkční chemie a fanouškem vědeckého pokroku. Nepodporuju třeba alternativní mytí různými prášky nebo metody no-poo (bezšamponové mytí). Smysl by to dávalo, kdyby ten člověk žil někde mimo civilizaci, kde není smog ani žádné chemie. Znám třeba kadeřnici, která má svůj vlasový salon vybudovaný v maringotce stojící v přírodě někde v polích, a to mi přijde cool. Používá produkty, se kterými souzní a má svoji klientelu.

Jak začít s běháním? Nejde o vědu. Pokud se dodrží pravidla, stane se zálibou

Takže pokud někdo má potřebu takhle fungovat, ať si vyhledá kadeřníka, který čistě přírodní péči opravdu rozumí a má v tom praxi. Protože ve chvíli, kdy někdo vyžaduje péči čistě organickými ingrediencemi a půjde do salonu v centru Prahy, bude nespokojený on i kadeřník. Takovému člověku nedokážu ani poradit, protože moje zaměření a založení je jiné. Nicméně fandím všem, kterým nejde jen o vlasy, ale i o naši planetu. I proto pracuju se značkou Paul Mitchell, která se v tomto ohledu chová velmi zodpovědně.

15. Jak se pozná dobrý kadeřník

Několik let nad tím přemýšlím, je to častá otázka.

Došla jsem k tomu, že dobrý kadeřník vás jako nového klienta nikdy neobjedná na službu bez předchozí konzultace. Dobrý kadeřník poskytne svým klientům informace o tom, jak mají správně o vlasy pečovat, doporučí kvalitní vlasovou kosmetiku a ukáže veškeré postupy, jak s kosmetikou pracovat – jak například rozpracovat šampon, jak foukat fénem, jak často vlasy mýt. Tak naučí klienta praktikovat správný vlasový rituál. Stoprocentně krásné vlasy – to je 50 % práce kadeřníka na saloně a 50 % práce klienta doma.

Já jako kadeřník můžu udělat fantastickou barvu i střih, ale pokud klient nebude vědět, čím a jak o sebe pak pečovat, tak si během pár dní může vlasy zkazit a práce odborníka přijde vniveč. Bohužel realita je taková, že většina kvalitních kadeřníků má plno, ale měli by vám umět doporučit někoho, kdo funguje podobně jako oni. V případě doporučení je zase dobré sledovat, kdo mi takový tip dává. Pokud blonďatá krátkovlasá žena doporučuje svého kadeřníka dlouhovlasé černovlásce, může se stát, že ten sice umí dělat super krátké blond střihy, ale s dlouhými černými vlasy už si neporadí.

Glanc je ryze český lifestylový časopis zaměřený na všechny oblasti života, které zajímají moderní, inteligentní a náročnou ženu, ať už je to krása, móda, bydlení, cestování, nebo vztahy. Úzce spolupracuje se slavnými a úspěšnými osobnostmi, přináší možnost nahlédnout do jejich soukromí a poznat jejich názory. Glanc dovoluje čtenářkám vstoupit do světa úspěchu, snů, emocí a splněných přání.