Jak poznat, že je u vás vypadávání vlasů ještě v normě, a kdy už to začít řešit? Důležité je si uvědomit, že jde vždy o subjektivní záležitost. Řada lidí se vyděsí, když najdou v umyvadle o pár vlasů více než obvykle, a hned běží za lékařem. „Než začneme s nějakým léčebným postupem, musíme vypadávání vlasů objektivizovat. V zásadě platí, že je úplně normální, když denně vypadne do stovky vlasů. Obvykle při česání nebo mytí. My však potřebujeme vypadané vlasy nejprve počítat, tento úkol zadáváme všem pacientům,“ objasňuje profesor Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

„Pokud je jich několik stovek, je vypadávání potvrzeno. Následuje intenzivní diagnostika, kdy zjišťujeme příčinu, a poté nasadíme příslušnou léčbu.“

K diagnostice potřebuje lékař znát vaši podrobnou anamnézu. Během rozhovoru s vámi se snaží zjistit, co by mohlo nadměrné vypadávání způsobovat, a zároveň hodnotí stav vašich vlasů a kůže. „Příčinou mohou být i některé léčebné postupy, typicky cytostatická léčba nádorových onemocnění či ozáření, ale mohou to být i choroby štítné žlázy, nedostatek živin při intenzivnější dietě nebo při jednostranné stravě,“ vysvětluje profesor Arenberger.

Časté je podle něj znatelné vypadávání vlasů u vegetariánů, kteří nedoplňují bílkoviny a aminokyseliny, ty jsou totiž k růstu vlasů potřebné. Z krve se také zjišťuje, zda pacient netrpí nedostatkem železa – často chybí ženám v produktivním věku a také veganům. Lékař sestavuje i trichogram, což je metoda, během níž vám vytrhne vlasy z různých míst hlavy a zkoumá je pod mikroskopem.

Proč padají?

Existuje řada důvodů, proč dochází k vypadávání vlasů, rozdělit by se daly zhruba do tří skupin. Prvním typem je androgenetická alopecie, která je spojená s citlivostí vlasových folikul na mužské pohlavní hormony. Obvykle v ní hraje roli dědičnost. U mužů se projevuje klasickou pleší, která začne po 20. roce věku prohloubenými kouty na čele a postupně se rozšiřuje po celém temeni, až zbydou vlasy pouze v týle a nad ušima. Tento typ ale postihuje po 50. roce života i třetinu žen. U nich se postupně zvýrazňuje pěšinka na temeni hlavy, případně dochází k prořídnutí kštice. Souvisí to s hormonální disbalancí, která vzniká po menopauze.

Alopecia areata je zase ložiskovité vypadávání, kdy se na hlavě vytvářejí místa, kde vlasy úplně chybějí. „Toto onemocnění vzniká na autoimunitním principu, tělo vytváří protilátky, které blokují vlasové folikuly a zánětem brání v jejich růstu. Ložiska mohou postupně splývat, až nakonec dojde k úplnému vypadání. Týkat se to může i obočí, vousů a ochlupení kdekoliv na těle,“ vysvětluje profesor Arenberger. Prognóza u tohoto typu ztráty vlasů je relativně dobrá, zvlášť když se najde příčina. Mnohdy je jím jiné autoimunitní onemocnění, například zánět štítné žlázy. Vlasové folikuly se po léčbě postupně obnovují. Onemocnění však může vzniknout i bez zjevné příčiny, což je podle lékaře občas vidět u školních dětí, kdy je vyvolává nadměrný stres.

A do třetice – k prořídnutí kštice a úbytku vlasů může dojít i u pacientů, kteří trpí nějakou kožní chorobou, jako je například seboroická dermatitida či lupénka.

Nejčastější důvody vypadávání vlasů:



* Hormonální nerovnováha, která může vést k řadě nepříjemných problémů, a to se odráží i na kvalitě vlasů a pleti.



* Také nadměrný stres je častým viníkem. Zvyšuje totiž hladinu androgenů (mužských hormonů), které nadměrné vypadávání ovlivňují. Kromě toho může stres způsobit i problémy na pokožce hlavy, kdy se začnou tvořit lupy, a rozhodí také váš trávicí systém, což se rovněž odrazí na pleti a vlasech.



* Nedostatek železa (anémie) je jednou z nejčastějších příčin vypadávání vlasů u žen. Tento prvek je nezbytný pro produkci bílkovin vlasových buněk, bez něj budou vaše lokny trpět.



* Hypotyreóza a hypertyreóza jsou nemoci štítné žlázy, která produkuje buď málo hormonů, nebo naopak moc. Nicméně jakákoli nerovnováha zasáhne i růst vlasů. Pokud máte diagnostikovanou sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreóza) a neléčíte se, můžete trpět i anémií, která jak bylo zmíněno výše, ovlivní vlasové kořínky.



* Nedostatek vitaminu B12 způsobuje, že jste stále unavení, máte málo energie a doplácejí na to i vaše kadeře. Tento vitamin je zásadní pro tvorbu červených krvinek, které přenášejí kyslík do tkání. Tento problém se častěji vyskytuje u veganů a vegetariánů, pokud vitamin nedoplňují jinak.



* Věk hraje roli hlavně u žen po menopauze, kdy hormonální změny v těle mohou zapříčinit i vypadávání vlasů. Není ale potřeba panikařit, protože vlasy přirozeně časem slábnou.

Léčba vypadávání

Obecně se u androgenetické alopecie předpokládá, že když ji má otec, syn bude mít k vypadávání také sklony. Tehdy je vhodné zavčasu, právě po 20. roce věku, nasadit léky, které omezují vliv mužských pohlavních hormonů na vlasové folikuly. „Muži se nemusí bát, že by je to hormonálně ovlivnilo, funguje to opravdu jen na vlasové folikuly. Pokud se rozhodneme pro transplantaci, tak obvykle u nezvládnuté androgenetické alopecie, kdy už vlasové folikuly u mužů kolem 50 let prostě nejsou,“ uvádí dermatolog Petr Arenberger.

U alopecie areata lékaři volí kortikoidy, které mají tlumit zánět v těle. Vhodná je také výživová podpora. Aminokyselina methionin je důležitá pro růst vlasů a nehtů a dá se volně koupit v lékárně. Části pacientů ke zlepšení kvality kštice stačí. Také lékaři radí doplňovat železo, vitamin C, B12 a D3, dále pak měď, zinek, selen a esenciální aminokyselinu L-lysin.

Jak vypadá transplantace?

Jedná se o přenášení jednotlivých vlasových folikulů na místa, kde chybějí – obvykle tedy na zakrytí koutů či pleše na temeni. Většinou se aplikují vlastní štěpy z oblasti týla. „Mikroštěpy se odebírají tenkou trubičkou, která je na úrovni silnější jehly, a přenesou se dopředu. Je to docela pracné, ale stojí to za to – hojení je rychlejší a také vzhledově to vypadá lépe, než když přenesete větší svazek. Ten pak vypadá jako záchodová štětka – někde máte svazeček vlasů a vedle nic. Toho se díky modernímu transplantačnímu způsobu snažíme vyvarovat,“ upřesňuje lékař. Během jedné transplantace vám vlasoví chirurgové mohou přenést až 1600 štěpů, které lze dokonce vzít i od dárce.

Vlasy si po transplantaci zachovají kvalitu z týlní oblasti, takže nejsou tak náchylné k poškození mužskými pohlavními hormony a rostou na transplantovaném místě lépe. Efekt je vidět po zahojení hned. Dobrá zpráva je, že transplantované vlasy obvykle nevypadávají. Pokud ano, je to v případech, kdy se tato metoda použila na místa, kde je tkáň zjizvená. Zároveň však lékař upozorňuje, že transplantace je vhodná jen pro tu část pacientů, kterým nejsou odborníci schopni nabídnout jiný způsob podpory růstu vlasů.

Nejčastější otázky

Zesílí vlasy stříháním?

Ne, jedná se o rozšířený mýtus. Růstová část vlasu se nachází hluboko pod pokožkou hlavy a stříhání vlasů na ni nemá žádný vliv.

Po porodu mi padají vlasy. Přestane to?

U mnoha žen dochází během šestinedělí až tři měsíce po porodu k nadměrnému vypadávání vlasů. Může za to pokles hladiny ženského hormonu estrogenu, který se během těhotenství tvořil ve větším množství. Jakmile se hladina hormonů zklidní, vypadávání přestane.

Kolik stojí transplantace vlasů?

Cena se odvíjí od množství transplantovaných vlasů a taky zdravotnického zařízení, kde proces podstoupíte. Ceny se pohybují od 20 000 do 100 000 Kč.