Při užívání jakéhokoliv léku musí pacient dodržovat jasně daná pravidla, zajišťující jeho správné a bezpečné užívání. V případě paracetamolu to platí dvojnásob.

Na intoxikaci lékem lidé umírají

„Přes veškerou snahu zdravotníků informovat pacienty formou rady či letáku, jsou každoročně paracetamolem intoxikovány tisíce lidí na celém světě, a stovky z nich, v důsledku této otravy, umírají,“ píše Mgr. Ondřej Šimandl z Ústavní lékárny IKEM v článku na edukačním portálu České lékárnické komory lekarnickekapky.cz.

Desítky Čechů ročně zabijí prášky proti horečce. Selžou jim játra

Naším zatím asi nejslavnějším pacientem, který na předávkování paracetamolem málem zemřel, je Lukáš Musil. Stalo se to v roce 2015, kdy se Lukáš pokusil léčit několik dnů neustávající bolesti hlavy a horečku tak, že si vzal najednou několik druhů léků na bolest se stejnou účinnou látkou. Každý z těch léků měl jiný název, všechny ale obsahovaly právě paracetamol.

Pokud si chcete vyzkoušet své znalosti o paracetamolu, udělejte si test, který připravila Česká lékárnická komora.

Poslední záchrana: transplantace jater

„Ve středu 15. července začal zvracet krev, ve čtvrtek ho již lékaři museli uvést do umělého spánku. V pátek byl letecky přepraven do IKEM. V té chvíli lékaři nevěřili, že přežije cestu,“ informovala tehdy Česká tisková agentura.

Příběh má naštěstí dobrý konec, Lukáše zachránila transplantace jater. Vypráví o tom v rámci kampaně Bezpečné léky bez rizika na stránkách Národního zdravotnického informačního portálu.

Na 700 otrav každý rok

Toxikologické informační středisko u nás loni řešilo téměř 700 dotazů, týkajících se otravy paracetamolem. Česká lékárnická komora pro nás proto připravila souhrn nejdůležitejších informací o této účinné látce: Paracetamol nepůsobí protizánětlivě, vhodný je pouze k tišení slabé, eventuálně středně silné bolesti, často v kombinaci s dalšími léčivy působícími proti bolesti, a ke snižování horečky. Neměli by jej užívat pacienti se závažným nestabilním jaterním onemocněním, jako je například akutní zánět jater. Absolutně nevhodné a nebezpečné je rovněž užívání paracetamolu ve spojení s alkoholem, včetně případů, kdy se lidé pokoušejí léky s paracetamolem mírnit příznaky kocoviny.

Paracetamol podle vědců potlačuje emoce

Správné dávkování paracetamolu

Doporučená jednotlivá dávka u pacienta staršího 15 let a vážícího minimálně 50 kg je 500 mg, u pacientů nad 60 kg 1000 mg paracetamolu. Zopakovat podání paracetamolu lze nejdříve po čtyřech, lépe po šesti hodinách od podání předešlé dávky. Celková denní dávka paracetamolu při krátkodobém podání do 10 dnů by u těchto pacientů neměla překročit 4000 mg (= 8 tablet léku Paralen®).



U dětí a pacientů mladších 16 let je dávka snížena podle věku, vhodněji podle hmotnosti pacienta. Celková denní dávka paracetamolu za 24 hodin by neměla překročit 60 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Jednorázová dávka pak 10–15 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Podání další dávky paracetamolu je u dětí možné nejdříve po 6 hodinách.



U dětí vážících méně než 7 kg nebo mladších 3 měsíců je nutná porada s pediatrem.



Denní dávku paracetamolu je rovněž nutné redukovat při závažném poškození funkce ledvin prodloužením intervalu mezi jednotlivými podáními léku.

Předávkování paracetamolem: jak ho poznat?

Udává se, že smrtelné mohou být již dávky 3 g paracetamolu u dětí, 7 g (= 14 tablet léku) u dospělých a 4 až 6 g u alkoholiků, protože chronický alkoholismus zvyšuje toxicitu paracetamolu o 50–70 %.

Češi hazardují s léky. Pouštějí se do rizikových kombinací i běžných prášků

Otrava paracetamolem se během 24 hodin po požití projevuje nechutenstvím, nevolností, zvracením a ospalostí. Po 2 až 5 dnech se rozvinou příznaky poškození jater: žloutenka, bolest v pravém podžebří a tak dále.

Méně často vzniká poškození ledvin a dalších životně důležitých orgánů, včetně srdce. Přesto, že existuje na otravu paracetamolem „protijed“, závažné a pokročilé postižení jater je často řešitelné už jen neodkladnou transplantací jater.

Čtěte příbalové letáky a raďte se s lékárníky

Seznámte se se složením každého užívaného léku. Léky, které obsahují podobné či dokonce shodné složení léčivých látek, v ideálním případě současně neužívejte ani se zmiňovaným šestihodinovým odstupem. Toto doporučení se netýká pouze tablet, ale též „horkých nápojů“, sirupů či čípků s obsahem paracetamolu či jejich kombinací.