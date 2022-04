Očkovat budou moci i v lékárnách. Část lékařů návrh kritizuje

Podle mluvčí ZPMVČR Jany Schillerové si jejich pojištěnci, kterých v těchto krajích na jednoho zubaře připadá přes 450, většinou najdou zubaře jinde. Ne každý ale chce či může dojíždět do vzdálenějších ordinací. „Týká se to hlavně seniorů,“ řekla. Potíže s dostupností stomatologické péče v některých lokalitách potvrzuje i mluvčí tuzemské Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Zubaři bez smlouvy

V Česku nyní působí přes devět tisíc zubních lékařů. Jejich průměrný věk je kolem padesáti let. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler ovšem vidí problém v něčem jiném než v počtu a rozmístění zubařů. „Pojišťovny nenasmlouvaly 1200 stomatologů pro asi 1,7 milionů obyvatel, holt mají přebytky na účtech a roste spotřeba léků,“ reagoval pro Deník.

Víc smluv pro lékaře by si podle Šmuclera aktuálně zasloužili hlavně pacienti v Moravskoslezském a také Karlovarském kraji, kde chudí lidé krizí ještě víc zchudli a stomatologie je tam pro ně ještě méně dostupná. Místní odtamtud podle Šmuclera mnohdy dojíždějí za péčí do Prahy, kde zubaři s pojišťovnami smlouvy vesměs mají.

Zástupci pojišťoven tvrdí, že se snaží. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich Deníku řekl, že šest pojišťoven, spadajících pod svaz, podporuje otvírání nových praxí. „Problémem je v tom, kde chtějí nově nastupující stomatologové se svojí rodinou žít,“ dodal. Nemá podle něj smysl posilovat počet smluvních lékařů v Praze nebo v Brně, když scházejí v pohraničí. Jenže tam se lékařům prostě nechce.

Například VZP podle Plívové podporuje různá výběrová řízení pro zajištění nových ordinací právě v ohrožených lokalitách. „Apelujeme na obce, aby minimalizovaly nájem, poskytovaly obecní byty či přispívaly na vybavení ordinace,“ řekla.

VZP podle mluvčí motivuje i samotné lékaře, a to finančními bonusy za registraci nových pacientů i za rozšíření ordinačních hodin. Dostupnost péče by mohlo zlepšit i to, že od letoška hradí pojišťovny zubaři za každého registrovaného pojištěnce novou měsíční platbu 16 až 18 korun. V ní je zahrnuta i případná druhá preventivní prohlídka během roku, aniž by ji člověk musel podstoupit.

Obecní dentista

V obcích zajištění péče řeší různě. Třeba v moravskoslezské Čeladné stomatologickou ambulanci umístili do budovy obecního úřadu, řada místních tak nemusí nikam dojíždět. Část občanů zubaře ale stejně hledá. „V místě a okolí jsou kapacity stomatologů vyčerpány. Péči hledají s obtížemi,“ řekl Deníku starosta obce Pavol Lukša.

Potíže jsou i v Pardubickém kraji. „Povinností pojišťovny je sice zajistit péči, nemá ale kolikrát možnost učinit tak v místě, kde člověk žije. Proto se stává, že Chrudimák se u nás k této péči nedostane a je odkázán na lékaře, který zrovna pacienty přijímá, a je to bohužel za hranicemi kraje,“ řekla Deníku krajská zastupitelka Andrea Linhartová (Piráti).

V některých lokalitách mohou pomoci ukrajinští zubaři. Ti, stejně jako další lékaři, budou – na základě vládního návrhu – moci v Česku zřejmě prvního čtvrt roku pracovat bez uznání diplomu.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) jim chce zároveň umožnit udělat si aprobaci za jednodušších, ale zákonných, podmínek. Válek ale zároveň zdůrazňuje, že nebude možné všechny ukrajinské lékaře a zubaře udržet v Česku natrvalo. Ukrajinská vláda totiž žádá země EU včetně Česka, aby po skončení konfliktu lékaře „pustily“ zpátky domů, kde jich bude nejvíce zapotřebí.