Scénář byl u všech případů téměř totožný: lišily se pouze částky, o které muži přišli, připomněla mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. Vše začalo vidinou snadných zisků: budoucí poškozené zaujal na internetu článek popisující, jak se na investování do bitcoinů dá snadno zbohatnout. „Nejprve došlo k vyplnění kontaktního formuláře, zaslání kopie občanského průkazu, platební karty a dalších dokumentů. Poté došlo k oslovení muže „bankovním manažerem“, který s ním po celou dobu páchání trestné činnosti udržoval kontakt,“ uvedla Johnová, že k tomu, aby přišli o peníze, nemuseli důvěřivci ani opustit domov.

Místo snadných zisků velká ztráta

Připomněla, že na základě zaslaných dokladů byla zájemcům o byznys s virtuální měnou založena bitcoinová peněženka – a podle pokynů neznámého partnera nainstalovali do svého počítače program AnyDesk pro vzdálenou správu. Tím mu umožnili neomezený přístup srovnatelný s tím, jako by cizího člověka posadili přímo ke klávesnici – a nechali ho dělat, co se mu zlíbí.

„Neznámý pachatel pomocí vzdáleného přístupu, který mu poškozený instalací programu umožnil, začal peníze z jeho běžného účtu u českých bankovních společností převádět do bitcoinové peněženky. Pod dohledem poškozeného, který pachateli zasílal autorizační kódy k provedení transakcí,“ připomněla Johnová, jak vše začínalo. S doplněním, jak to skončilo: „Poškozený viděl, jak se investice vyplácí, cifry zisku se zvyšují – a najednou: na účtu nula! „Bankovní manažer“ se snaží přesvědčit poškozeného, že jeho účet byl napaden, ale on umí zajistit, pokud bude mít dostatečné množství peněz na poplatky, aby byl účet odblokován a investice se na účet vrátily…“ Konečné výsledky byly stejné; lišily se jen číselně. „Jeden z poškozených přišel tímto způsobem o 4,5 milionu korun, druhý během tří měsíců o 1,7 milionu a třetí za tři dny o pět set tisíc,“ shrnula Johnová, nakolik se zájemci o snadné peníze nakonec ocitli v minusu.

Co zní zvláště, asi také divné bude

Od investování do bitcoinů sice mluvčí neodrazuje, nicméně připomíná: možností nákupu této virtuální měny je mnoho. Je tedy třeba najít si důvěryhodného a osvědčeného obchodníka, který transakce zprostředkuje. A určitě se vyplatí zajímat se o to, jaké má recenze a jaké zkušenosti s ním zveřejnili ostatní. Obecně pro podobné případy Johnová radí: pokud vám nějaký nabízený obchod nebo nabídka zní zvláštně, pravděpodobně zvláštní je – a není radno ji akceptovat. „Pokud je na vás při obchodu vyvíjen tlak z pohledu času (rychle zaplať) nebo z pohledu strachu (pošleme na vás policii), nedělejte to!“ varuje policejní mluvčí.

Kdy policie radí říci rozhodné NE

- NEINSTALUJTE si do vlastních elektronických zařízení žádné programy, které jiným osobám umožňují dálkový přístup k vašemu zařízení.

- NEPOVOLUJTE cizím (anonymním) lidem vstup do internetového bankovnictví.

- NEPOSÍLEJTE neznámým lidem byť jen kopie osobních dokladů a důležitých dokumentů.

- NEREAGUJTE na virtuální velmi výhodné finanční transakce.

- NESPOLUPRACUJTE na přeposílání finančních prostředků.

- NEPOUŠTĚJTE SE do investic a podobných aktivit, pokud oblasti virtuálních měn nerozumíte.

- NEREAGUJTE na žádosti o sdělení ověřovacího PINu.

- NESDĚLUJTE žádné údaje k bankovní kartě – ty banka v souvislosti se zablokováním účtu opravdu nepotřebuje.

Zdroj: Policie ČR