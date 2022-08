Soud se šéfem Lesní správy Lány: Balákovi uložil peněžitý trest

To je další příběh, který se začal psát v minulém týdnu. Konkrétně ve středu 17. srpna, kdy seniorovi zatelefonovaly dvě ženy. „Hovořící česky, ale s cizím přízvukem. Sdělily mu, že má u nich z předešlého obchodování s komoditami peníze, které by bylo dobré vybrat – a rády mu se vším pomohou,“ uvedla mluvčí.

„Ženy, které se projevovaly jako velmi ochotné a úslužné, seniora navedly, aby si do počítače nainstaloval aplikaci AnyDesk sloužící pro vzdálený přístup. „Vzápětí mu na jeho mobil a e-mail přišly zprávy s číselnými kódy, které dle instrukcí zadal do uvedené aplikace. Poté obdržel prostřednictvím e-mailu odkaz na další stránky, kde ho ženy navedly k vyplnění platebních údajů,“ shrnula Richterová vývoj událostí. A – tečka; to je vlastně vše. Pak se ženy rozloučily: s tím, že peníze z obchodování budou na účtu do pěti minut.

Senior se do internetového bankovnictví přihlásil hned po ukončení hovoru – avšak nezjistil nic potěšujícího. Žádné peníze nepřibyly, ba naopak: ze dvou účtů mu zmizely statisíce. Kdo to má na svědomí, se nyní policisté snaží zjistit. „Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací – za což hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta,“ připomněla mluvčí.

Jak se nenechat okrást?

- Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.

- Neposkytujte ani žádné osobní informace nebo informace o svém bankovnictví.

- Nesdělujte nikomu údaje z platební karty, přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, ověřovací kódy, neposílejte nikomu kopie osobních dokladů.

- Pachatelé vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících: i to může být podvržené.

- Vždy přemýšlejte nad obsahem sdělované nabídky, důkladně si vše prověřte. Nikdy plně nedůvěřujte recenzím na internetu, ty může napsat kdokoliv.

- Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

- Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům – a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika. Pozor na situace budící dojem, že je třeba rychle se rozhodnout!

- Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.



Zdroj: Policie ČR