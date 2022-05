Dnes jde o druhou větev případu

Řízení, později označené jako první větev kauzy, přineslo odsuzující verdikty, po nichž někteří z obžalovaných včetně Ratha a blízkých spolupracovníků manželů Kottových skončili ve vězení; aktuálně jsou po odpykání části trestu propuštěni na podmínku. Nyní odvolací senát řeší takzvanou druhou větev kauzy s dalšími tendry z oblasti zdravotnictví údajně manipulovanými v souvislosti s dojednanými úplatky. Jde o zakázky z doby kolem přelomu let 2011 a 2012 týkající rekonstrukce pavilonů nemocnic v Kladně a Kolíně, výstavby nemocničního pavilonu v Mladé Boleslavi a o výběrové řízení na nákup sanitek pro krajskou záchrannou službu. Kriminalisté, s jejichž závěry se ztotožnila obžaloba, dospěli k závěru, že domluveny byly úplatky v 60milionovém objemu – a jen díky zásahu policie nakonec bylo z této částky skutečně předáno jen něco přes tři a čtvrt milionu korun.

Mezi obžalovanými figurují jak jména známá z první větve, tak i nové tváře – celkově jde o devět lidí – a především nově osm firem. Mezi nimi budí obzvláštní pozornost stavební gigant Metrostav, pro který by mohl znamenat velký problém tříletý zákaz účasti na veřejných zakázkách, prozatím nepravomocně vyhlášený středočeským krajským soudem (společně s desetimilionovým trestem peněžitým). Proti jeho rozhodnutí – již z ledna roku 2020 – podali odvolání jak všichni obžalovaní, tak státní zastupitelství.

Zpřísnit tresty, nebo zprostit?

Na květen soud jednání odročil v dubnu, když předseda senátu Károlyi vyhověl žádosti některých obhájců o doplnění dokazování. Následovat by měly závěrečné řeči, které lze předvídat jako souboj argumentů obžaloby a obhajoby, jejichž postoje jsou zcela odlišné. Z obžalovaných však promluvit k senátu osobně asi do jednací síně dorazí jen málokdo.

Třeba v případě Ratha, jemuž před dvěma roky krajský soud zpřísnil původní sedmiletý trest odnětí svobody na osm roků a výrazně přitvrdil i trest peněžitý (z 10 milionů na 18), má státní zástupce Jiří Pražák jasno: osm let je málo, příhodnějších by bylo devět a půl, jak přednesl u krajského soudu předloni v lednu – plus rozhodnutí o propadnutí veškerého majetku. Naopak obhájce Roman Jelínek se netají tím, že bude navrhovat zprošťující verdikt; s tím, že podle obhajoby neexistují důkazy, jež by potvrzovaly klientovu vinu.

Shodně po osmi letech krajský soud nepravomocně vyměřil také Kateřině a Petrovi Kottovým, kteří v kauze figurují jako údajní hlavní organizátoři machinací se zakázkami. V jejich případě by se tak jednalo o navýšení trestů z první větve o dva roky pro každého; oba manželé by také měli zaplatit po 20 milionech korun.