Na Rakovnicko, prakticky na pomezí s Kladenskem, se zřejmě zaměřila jedna z větví pátrání po 11leté dívce, která se sobotu zmizela v bavorském Holzheimu; podle všeho při běhání. Na případ v pondělí upozornila německá agentura DPA.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Dostupné informace naznačují, že školačka, která vyrůstá v pěstounské rodině, by se nyní mohla vyskytovat ve společnosti svých biologických rodičů. A právě v té souvislosti by stopy mohly vést i do Mšeckých Žehrovic.