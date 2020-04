S obhajobou, že se jen bránil, když s nožem v ruce prolil půl třetího litru krve před diskotékou v Rakovníku, neuspěl v úterý u Vrchního soudu v Praze 37letý Petr S. z Mostu. Odvolací senát v čele s Martinem Zelenkou mu potvrdil dvanáctiletý trest, který mu před čtyřmi měsíci vyměřil středočeský krajský soud.

Sedmatřicetiletý Petr S. u soudu. | Foto: Deník / Milan Holakovský

Oba soudy se rvačkou, která jen taktak neměla fatální následek (když se do ní připletl i nůž, pro který si souzený muž ještě před pranicí sáhl do kapsy), zabývaly opakovaně. Petr S., který se po činu skrýval, byl nejprve odsouzen ke 12 letům jako uprchlý – a po svém loňském dopadení využil práva na opakování procesu za své účasti. Ani poté, co nabídl vlastní verzi případu, však soudy své rozhodnutí nezměnily.