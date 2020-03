Škodu předběžně vyčíslenou na 20 tisíc korun za sebou zanechal vandal, který různými nápisy počmáral omítku hotelu v Černošicích na Praze-západ.

„Znehodnocením fasády způsobil značnou škodu,“ konstatovala mluvčí kladenské policie Jana Šteinerová, která o případu informovala. S tím, že policisté z řevnického obvodního oddělení dostali oznámení 11. března, nicméně k prvnímu skutku došlo již v únoru. „Dosud neznámý pachatel od 18. února do následujícího dne poškodil fasádu barvami. K dalšímu poškození fasády tohoto hotelu došlo v tomto týdnu, a to v době od 9. do 11. března,“ upřesnila Šteinerová.