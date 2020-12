Obhajoba žatecké starostky a bývalé senátorky Zdeňky Hamousové, která u lounského soudu čelí obžalobě z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, mnohé překvapila. Ve své podstatě napadá výsledky rozboru krve na alkohol, někteří obyvatelé města takový způsob obhajoby kritizují. Termín dalšího jednání soud zatím nestanovil, je tak jasné, že verdikt už letos nepadne.

Zdeňka Hamousová se svým obhájcem Martinem Kolářem u soudu v Lounech | Foto: Deník/Petr Kinšt

„Obhajoba paní Hamousové překvapila mnoho lidí. Jako občan má právo se bránit a zpochybňovat výsledky testů. Ale po jejím vystoupení v Senátu i na žateckém zastupitelstvu, kde přiznala zkratovité nepřípustné jednání, je její nynější jednání podivné,“ okomentovala to například Ivana Vírová. „Škoda, že to neumí přijmout jako chlap. Začne to hrát na právnické kličky,“ přidal se Vojtěch Audy. Podobně smýšlí Alena Hlávková. „V podobě právníka paní Hamousové jde o degradaci práva. Postavit obhajobu na lži, je dle mého ponížení práva,“ uvedla.