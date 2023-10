Nabídkou výhodných investic se nechal zlákat muž z Rakovnicka. Podvodník ho dokonce přesvědčil, aby si vzal půjčku. Případem se zabývají policisté.

Bitcoin - ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V pondělí 16. října se na rakovnické kriminalisty obrátil 66letý muž, který se stal další z mnoha obětí podvodného jednání na internetu.

Muže před několika měsíci zaujala reklama na sociálních sítích, která lákala na výhodné investice do kryptoměn. Ten v tu dobu ze zvědavosti odkaz na reklamu rozklikl, ale nevěnoval ji přílišnou pozornost. „Neuplynul ani týden a muže telefonicky kontaktovala neznámá osoba, která mu představila “velice výhodnou“ nabídku investování a zhodnocení jeho peněz. Nabídka ho zaujala natolik, že souhlasil s investováním svých peněz,“ popsal policista Tomáš Hromádko.

Podvod na seznamce. Domnělá zdravotní sestra připravila muže o půl milionu korun

Podvodník na druhé straně telefonu pak postupoval jako u většiny podobných případů.

Nejprve bylo nezbytné nainstalování aplikace pro vzdálený přístup do počítačového zařízení a s tím také do internetového bankovnictví. Muž poté zaslal prvotní vklad peněz, aby mohl následně investovat a zhodnocovat svoje peníze. Po celou dobu byl v telefonickém spojení s podvodníkem, který ho naváděl jak investovat a veškeré transakce mu připravoval v jeho bankovnictví přes vzdálený přístup. „Poté co poškozený vyčerpal svoje finanční zásoby, byl přesvědčen, aby získal další finanční prostředky pro větší zhodnocení a z tohoto důvodu si vzal půjčku u své banky v hodnotě přesahující 400 tisíc korun,“ doplnil Hromádko.

Během několika měsíců tak podvodník z muže vylákal více než jeden milion korun.

Zloději na Rakovnicku chtěli ukrást bankomat. Nepovedlo se jim ho vytrhnout

Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a dosud neznámému pachateli hrozí trest až 8 let za mřížemi.