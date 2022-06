"Máme za to, že trest není nepřiměřeně přísný, a proto jsme do něj nikterak nezasahovali," uvedl předseda odvolacího senátu Alexander Károlyi. Prokopův advokát Tomáš Sokol usiloval o to, aby jeho klient odešel bez trestu. Zdůraznil, že muž se od roku 1996 nedopustil další trestné činnosti. Soud ale tuto argumentaci odmítl s tím, že si Prokop prodlevu před odsouzením zavinil sám, když opustil Česko.

"Je potřeba, aby za takovouto trestnou činnost padl adekvátní trest. Pokud bychom přistoupili na to, že někdo tady nějakou dobu není, a neukládali bychom žádný trest, byl by to návod na to, aby takto postupovali obžalovaní i v jiných případech," podotkl Károlyi.

Provozní šéf podniku Discoland Sylvie se na činnosti gangu podílel v počátcích jeho působení. V letech 1995 až 1996 se v Praze zúčastnil přepadení obchodního domu, svého známého, vozu s penězi a také únosu zlatníka, který při akci skupiny přišel o život. Pětice pachatelů včetně vyhazovače z Discolandu Davida Berdycha takto získala celkem přes 7,5 milionu korun.

Sedmapadesátiletý Prokop se k trestným činům přiznal, odmítl ale, že přepadení vymyslel a zorganizoval. "Já jsem prostě účetní, měl jsem na starost management těch věcí. Nejsem žádnej násilník," řekl ve středu soudu.

"To není tak, že bych utekl. Do roku 2004 jsem byl v České republice, normálně jsem tady žil, pracoval, tou prací jsem se to snažil nějak napravit. Bál jsem se. Neuměl jsem si představit, že bych to v tom vězení přežil," odůvodnil svůj odjezd do USA. "Je pro mě těžký, když se koukám sám na sebe v roce 1995, tak nechápu, že jsem nerozeznal tu nesmyslnost. Chci tím říct, že jsem úplně někdo jinej," dodal. To, že je jiným člověkem, zopakoval Prokop několikrát.

Státní zástupce i advokát Sokol se v odvoláních domáhali toho, aby vrchní soud rozsudek zrušil a vrátil případ k dalšímu dokazování. Obžaloba neúspěšně usilovala o přísnější potrestání.

Když se Prokop ukrýval ve Spojených státech, česká justice ho v jeho nepřítomnosti pravomocně odsoudila ke 13,5 roku vězení. Po vydání do vlasti využil muž možnosti nového projednání svého případu. V mezičase se v jeho prospěch změnily sazby v trestním zákoníku. Zatímco dříve mu hrozilo deset až 15 let odnětí svobody, v aktuálním hlavním líčení mu státní zástupce navrhoval trest v polovině sazby osm až 15 let. Středočeský krajský soud ale loni na podzim dospěl k závěru, že na obžalovaného dopadá ještě nižší sazba, a to pět až 12 let. Trest mu uložil ve třech čtvrtinách sazby, tedy obdobně jako předchozí soud v době Prokopovy nepřítomnosti.

Kauza tzv. Berdychova gangu bývá označována za největší případ organizovaného zločinu v historii české kriminalistiky, a to i kvůli propojení zločinců s elitními detektivy. Skupina měla na svědomí loupeže, únosy a vydírání podnikatelů. Působilo v ní několik desítek lidí, při přepadeních využívali i policejní uniformy. Sám Berdych strávil ve vězení více než 11 let, podmínečně propuštěn byl v červnu 2015. V aktuálním Prokopově procesu odmítl vypovídat.

Prokop dříve čelil obžalobě také z dvojnásobného pokusu o vraždu bývalého majitele Discolandu Ivana Jonáka z roku 1994, soudy ho ale pravomocně osvobodily. Jonák tvrdil, že Prokop s dalším mužem zavraždili i jeho manželku. Za její vraždu byl ale odsouzen právě Jonák, a to na 18 let.