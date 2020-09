Jakoby investiční akce za zhruba sto milionů byla prokletá. V listopadu loňského roku ve Mšeci tragicky zahynul zaměstnanec dodavatelské firmy, který při práci spadl do šestimetrového příkopu. „To mě opravdu mrzí. Touto událostí se již navždy zapíšeme černým písmem do historie výstavby kanalizačních síti v České republice,“ vrací se zpět mšecký starosta Jiří Loskot.

Aby toho nebylo málo, tak dodavatelská firma podle mšeckého starosty nesplnila smluvní termín ukončení stavby, za což by měly následovat nemalé penále, kolem čtrnácti milionů korun. „Přesné číslo ale budeme vědět, až budeme mít závěrečnou fakturu, kterou prozatím nemůžeme udělat, neboť od státního fondu ještě nemáme potvrzeny změnové listy. Dodavatel ale pokutu neuznává, předem deklaruje, že ji nezaplatí, takže to půjde k soudu,“ upozorňuje Loskot, podle něhož městys ani nemá na výběr.

Pokud by nevyměřil penále podle smlouvy, vystavil by se prý velkému nebezpečí. „Kdybych nepostupoval dle smlouvy, Státní fond životního prostředí by nám udělil korekci a dotace by nám byla krácena a čtvrtinu, což je obrovská suma, zhruba patnáct milionů,“ vysvětluje mšecký starosta.

Stavba měla být zkolaudována na konci loňského roku, kdy měl být podepsán předávací protokol, ale k předání nakonec došlo až 9. března. Závady se pak odstraňovaly ještě v průběhu jara.

Podle ředitele odštěpeného závodu Roztoky společnosti Pohl Rafaela Morena však firma dokončila dílo v termínu. „Navíc byly ve smlouvě rozporné záležitosti. Měli jsme dílo provést včetně získání kolaudačního souhlasu, ale my na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu máme dílo uvedené ve zkušebním provozu, což znamená, že smlouva nerespektuje rozhodnutí státních orgánů,“ myslí si Moreno.

Dalším velkým problémem, který trvá již od března, je nefunkčnost čistírny odpadních vod, která neustále přetéká na podlahu a kal dělá velký nepořádek. „Z části se na tom podíleli naši občané, kteří tam vypouštěli žumpy a kalem se čistírna ucpala, ale to je nemoc každé čistírny. Dali jsme jim výzvu, aby tam žumpy nepouštěli a od nich to opravdu ustalo. Přesto nám část stále vytéká,“ krčí rameny Loskot.

Vedení městyse tedy oslovilo projektanta, podle něhož česle nejsou podle projektu. Místo navržených prutových zde mají být síťové. „Projektant trvá na tom, aby se česle vyměnily, ale firma si stojí za svým. Problémů je ještě více, česle jsou příliš vysoké, není tam bezpečnostní lávka, zkrátka nic,“ rozhořčuje se Loskot.

Rafael Moreno je ovšem přesvědčen, že čistírna je provedená podle projektu. „Dokonce jsme před montáží poslali projektantovi a technickému dozoru seznam zařízení k odsouhlasení a nikdo z dotyčných se nevyjádřil, že s tím nesouhlasí, tak jsme ho podle seznamu namontovali. Ukazuje se, že česle nefungují ideálně. Řešíme to a upravíme zařízení tak, aby fungovalo lépe než nyní, ale vše je podle projektu,“ zdůrazňuje Moreno, podle něhož není ideální ani správa čistírny.

„Obsluhu vidíme z kamery, kterou zde máme umístěnou a když nefunguje správa, pak celé zařízení nikdy nemůže fungovat správně,“ argumentuje Moreno. Celá záležitost tak spěje mílovými kroky k soudu, tedy pokud se obě strany nakonec nedohodnou na smírném řešení.

Komplikace ve Mšeci ovšem nastaly i při budování přípojek. Zatím jich bylo zrealizováno kolem 130 z 350 a nejhůře je na tom dům čp. 158 při silnici I/6, kde se zjistilo, že přípojka je téměř v protispádu. „Navíc jsme zjistili, že silnice je špatně zhutněna, propadá se, a to i díky tomu, že v Kvílích na I/7 je uzavírka kvůli opravě mostu, takže se nám ještě zvýšila doprava,“ popisuje starosta.

Kromě toho si tři občané stěžují, že jim stavbou kanalizace popraskala zeď. „Zde čekáme na posouzení statika. Pokud tomu tak skutečně bude, uhradí se oprava domů i znalecký posudek, v opačném případě si občasné znalecký posudek budou muset zaplatit,“ uzavírá Loskot.