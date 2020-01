V pondělí o tom informoval mluvčí územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Jih Zdeněk Chalupa.

Neupřesnil sice, zda je tento případ spojován se zlodějskou sérií uplynulých týdnů, kdy v regionu nedaleko hlavního města došlo převážně v podvečerních a večerních hodinách k řadě vloupání, nicméně se dá předpokládat, že od zatím neznámé osoby by policisté mohli získat poznatky cenné i pro řešení této kauzy. Byť je pravdou, že toto je čerstvá záležitost – a zlodějské nájezdy, jež obyvatele regionu jihovýchodně od metropole soužily ještě na sklonku prosince, v novém roce ustaly.

Petříkovská událost se vztahuje ke čtvrtku 16. ledna a času mezi druhou a čtvrtou hodinou po půlnoci. „V rámci prověřovaného oznámení se policistům podařilo získat kamerový záznam, na kterém je v inkriminovanou dobu zachycen pohyb neznámé osoby,“ uvedl Chalupa. „Pro řádné objasnění důležitých okolností této noční události potřebují policisté získat výpověď i této osoby,“ konstatoval, aniž by prozradil cokoli, co by mohlo narušit další postup vyšetřování.

Aktuálně je klíčovým sdělením fakt, že by policisté s tímto člověkem potřebovali hovořit, avšak zatím nevědí, o koho jde a kde ho hledat. Spoléhají však, že by to mohla směnit pomoc veřejnosti. Žádají, aby se jim přihlásili případní svědci, kteří by poznávali, kdo by na záběrech mohl být zachycen, uvedl mluvčí. „Informace k osobě, jakož i k samotnému případu, mohou občané policistům sdělit na telefonních číslech 974 867 160, 725 961 501, případně zaslat e-mailem na adresu poj.oo.kamenice@pcr.cz,“ nabízí Chalupa různé možnosti kontaktu. S poznámkou, že využít je možné i číslo linky tísňového volání 158.