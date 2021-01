„Fantom odvedl skvělou práci,“ zhodnotila psí výkon policejní mluvčí Michaela Richterová.

Klec spadla v noci na pátek 15. ledna. Před půlnocí byli přivoláni policisté z hostivického obvodního oddělení i zmiňovaní strážníci s tím, že ze střechy rodinného domu, stojícího za oplocením i uzamčenou bránou a brankou, někdo ukradl trojici okapových svodů z mědi dlouhých 3,5 metru v celkové hodnotě kolem 20 tisíc korun, které někam odtáhl. A stopa se jevila velmi čerstvá: k činu totiž došlo jen o pár minut dřív: v době mezi 23.30 a 23.45.

Zdroj: Policie ČRPřizván tak byl i psovod z Kladna se svým svěřencem Fantomem. Právě belgický ovčák plemene malinois pomohl případ vyřešit. Od poškozeného domu dovedl policisty k odloženým okapům – a pak i k podezřelému. Toho již v Plzeňské ulici kontrolovali strážníci. „Policistům, potažmo policejnímu „maliňákovi“ Fantomovi, se tak podařilo do necelých dvou hodin po spáchání činu zadržet podezřelého muže, který byl následně převezen na služebnu k dalším úkonům,“ konstatovala Richterová. A ještě během pátku dotyčný vyslechl obvinění ze dvou skutků: z přečinu porušování domovní svobody a zločinu krádež.

„Obviněný se výše uvedeného jednání dopustil i přes to, že byl již v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost odsouzen – a navíc se jej dopustil v době nouzového stavu,“ připomněla policejní mluvčí. To jsou okolnosti hovořící v neprospěch; plyne z nich, že v případě odsouzení může být ve hře trest odnětí svobody v rozpětí od dvou roků do osmi let.