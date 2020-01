„Neznámý pachatel jej usmrtil v noci z jedenáctého na dvanáctého ledna. Poté jelenovi kvůli paroží uřízl hlavu,“ sdělila bližší informace mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová s tím, že se jednalo o „osmeráka až dvanácteráka“. Škoda činí třicet tisíc korun, ale může být větší kvůli trofeji. Pachateli hrozí v případě dopadení trest odnětí svobody v délce až pět let.

Automobil narazil do stromu a poté se několikrát převrátil přes střechu

Pšovlky - Obrovské štěstí měl teprve devatenáctiletý řidič vozidla Opel Astra. Ten jel v pátek po silnici směrem do Pšovlk. V levotočivé zatáčce ovšem pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem a také stavu povrchu silnice. Následně vjel do levého silničního příkopu, kde se automobil narazil do stromu a poté se několikrát převrátil přes střechu. Devatenáctiletý řidič utrpěl těžká zranění, kvůli kterým byl převezen do rakovnické nemocnice. „Alkohol policisté vyloučili dechovou zkouškou, na automobilu byly nainstalovány zimní pneumatiky. Celková škoda činí dvacet tisíc korun," dodala mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Srážku s autobusem divočák nepřežil

Nesuchyně, Řevničov - Policisté varují řidiče před lesní zvěří. Ke střetu divokého prasete a autobusu došlo v pátek zhruba v 19.30 na silnici I/6 ve směru Karlovy Vary - Praha. V katastru obce Nesuchyně pak na rovném úseku náhle vběhlo do cesty autobusu, který řídil devětapadesátiletý řidič, divoké prase. Došlo ke střetu, který zvíře nepřežilo. „Řidič ani cestující zranění nebyli. Celkové škody činí sedmdesát tisíc korun, alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou," doplnila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová. K podobné nehodě došlo o dva dny později poblíž obce Řevničov. Dvaačtyřicetiletá řidička jela s vozem Land Rover od Řevničova směrem do Krušovic, když ji náhle vběhla do cesty srna. „Řidička nestačila zareagovat, došlo ke střetu a usmrcení srny, řidička vyvázla bez zranění. Celková škoda činí 100 tisíc korun," dodala policistka Michaela Richterová.