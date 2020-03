Po naftě zmizelo 12 tun kolejnic

Policie pátrá po zloději či zlodějích, kteří v posledních týdnech škodí v okolí stavby dálnice D6. Po odčerpání nafty z nákladních automobilů došlo tentokrát ke krádeži kolejnic u vlakového nádraží Řevničov. Stalo se tak v době od 20. do 25. února, kdy zloděj ukradl dvanáct tun kolejnic pro odvoz do šrotu v celkové výši téměř 35 tisíc korun. „Pokud si někdo všiml podezřelé osoby, která nakládá nebo převáží kolejnice, ať prosím informuje policii,“ vyzývá mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Ukradl nářadí

Další případ krádeže hlásil majitel rodinného domu ve Hředlích. Hlídka z obvodního oddělení Jesenice šetřením na místě zjistila, že ke krádeži došlo v době od 25. do 27. února. Neznámý pachatel vnikl přes oplocený pozemek do sklepa domu, kde se obohatil o křovinořez, motorovou pilu a vrtačky. „Škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na 5500 korun. Pachatelovi hrozí až dva roky vězení,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Řidiči kamionu sklouzla noha z pedálu a narazil do návěsu

Na křižovatce silnic 27 a I/6 v katastru obce Kolešov došlo k dopravní nehodě, kterou způsobil pětašedesátiletý řidič nákladního vozu DAF. Ten jel ve směru od Plzně na Most a těsně před křižovatkou se vytvořila kolona. Podle řidičova tvrzení mu při brzdění sklouzla noha z pedálu a přední částí narazil do zadní části stojícího návěsu dalšího nákladního vozu. „Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní. Ke zranění naštěstí nedošlo,“ přiblížila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová. Škoda byla předběžně vyčíslena na 70 tisíc korun.

Porušil rychlost a navíc požil drogu

Dopravní policisté, kteří prováděli v Kněževsi dohled nad silničním provozem, zastavili dvacetiletého řidiče, který projížděl městysem rychlostí 74 km v hod. Po předložení dokladů potřebných k řízení vozu byl ještě vyzván k podrobení se testu na drogy. Ten ukázal přítomnost pervitinu. Řidiči byla zakázána další jízda a zadržen řidičský průkaz. „Řidič bude sledován a pokud by opět porušil rychlost, byl by mu uložen zákaz řízení a dostal by ještě pokutu,“ podotkla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nedal přednost řidičce

V Kuštově ulici v Rakovníku na křižovatce s ulicí Libušina došlo v důsledku nerespektování dopravního značení k dopravní nehodě. Tu způsobil řidič Škody Octavia, který projížděl Libušinou ulicí, na křižovatce chtěl odbočit do Kuštovy ulice a nedal přednost řidičce, která jela ve směru Od Lubné do centra. A tak došlo ke střetu. „Dechové zkoušky byly negativní, ke zranění nedošlo a škoda byla vyčíslena na 90 tisíc Kč,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.