„Dechová zkouška byla negativní, ke zranění nedošlo a na místě zasahovali také hasiči, protože došlo k úniku na živici,“ dodala policejní mluvčí Michaela Richterová.

Před jízdou si dal marihuanu

Další případ ohrožení pod vlivem návykové řešili policisté 16. listopadu v Lubné. Devětadvacetiletý řidič vozu Škoda Felicia na jejich výzvu předložil všechny doklady a následně se podrobil k dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která byla negativní, ovšem test na jiné návykové látky byl pozitivní na látku Cannabis. „Řidič souhlasil a doznal, že předchozí den ve večerních hodinách užil blíže neurčené množství marihuany,“ doplnila policistka Michaela Richterová.

Zloděj vykradl garáž v Křivoklátě

Policie pátrá po neznámém zloději, který se v neděli 15. listopadu vloupal pětapadesátiletému muži do garáže v Křivoklátě. Z ní se obohatil o několik druhů nářadí, jako je flexa, sponkovačka , sbíječka, aku vrtačka, a to vše v hodnotě okolo 20 tisíc Kč. „Neznámý pachatel je podezřelý z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za což mu hrozí dva roky až osm let, neboť se svého jednání dopustil v době nouzového stavu,“ upozorňuje policistka Michaela Richterová.

Nadýchal přes jedno promile

Rakovničtí policisté si povšimli třicetiletého řidiče, který v Klicperově ulici zaparkoval vůz BMW na zákazu stání, a tak se jej rozhodli zkontrolovat. Muže vyzvali k předložení dokladů a poté k dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která byla pozitivní s hodnotou přes 1,1 promile alkoholu. „Řidič uvedl, že jel z Prahy do Rakovníka a na zákazu stání zastavil jen kvůli vykládce věcí, jinak by pokračoval dál. Asi mu tedy úplně nedošlo, jakého činu se dopouští a nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí v případě odsouzení až jeden rok za mřížemi,“ upozorňuje mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Řidič měl pozitivní test na drogy

V den výročí sametové revoluce zastavila prvosledová hlídka osobní vůz Renault v Luženské ulici v Rakovníku. Jeho řidič třiadvacetiletý muž sice předložil všechny doklady potřebné pro řízení, dechová zkouška byla rovněž negativní, avšak test na drogy ukázal přítomnost látky amfetamin. „Řidič nedoznal užití žádné návykové látky a souhlasil s odběrem biologického materiálu. Uvidí se tedy podle výsledků krve,“ dodala policistka Michaela Richterová.

Po střetu srnec uhynul

Na konci uplynulého týdne došlo k další dopravní nehodě, která se udála po vběhnutí lesní zvěře do silnice. Stalo se tak v katastru obce Mšecké Žehrovice, kdy jednatřicetiletý řidič řídil vůz Škoda z Nového Strašecí na Karlovy Vary a na rovném úseku komunikace mu bezprostředně před vůz vběhl z pravého příkopu srnec, na něhož již nestačil zareagovat, došlo ke střetu a srnec byl na místě usmrcen. „Řidič a jeho spolujezdkyně vyvázli bez zranění, celková škoda na voze byla vyčíslena na 30 tisíc korun. Odstranění zemřelé zvěře zajistil lesní hospodář,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nezvládl zatáčku u Křivoklátu

Že jsou křivoklátské zatáčky velmi zrádné se přesvědčil dvaadvacetiletý řidič dodávky Fiat, který jel ve směru od Městečka na Křivoklát. Ten při projíždění prudké pravotočivé zatáčky přejel s vozem do protisměru, kde narazil do protijedoucí Mazdy, kterou řídila pětapadesátiletá žena. „K jejímu zranění ani ke zranění viníka nehody naštěstí nedošlo, dechové zkoušky byly negativní a škoda byla vyčíslena na 280 tisíc korun,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

V blízké době další, kdo nezvládl zatáčku nedaleko Křivoklátu, byl šestatřicetiletý muž, který řídil vůz Hyundai ve směru z Roztok na Křivoklát. Muž při projíždění prudkou pravotočivou zatáčkou přejel s vozem částečně do protisměru, kde došlo k bočnímu střetu s protijedoucím vozem Peugeot. „Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní, ke zranění osob naštěstí nedošlo a celková škoda byla vyčíslena na devadesát tisíc korun,“ uvedla mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Devadesátiletý řidič nezvládl zatáčku a skončil v příkopu

K další dopravní nehodě, která se stala vlivem nepřiměřené rychlosti, došlo 18. listopadu v katastru obce Řevničov. Devadesátiletý řidič vozu Škoda jel od obce Kroučová na Řevničov a během průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost, sjel do levého travnatého příkopu a narazil do vyvýšeného potočního břehu. „Řidič vyvázl bez zranění, jeho devětaosmdesátiletá spolujezdkyně byla preventivně odvezena do nemocnice. Dechová zkouška byla negativní a škoda byla vyčíslena na 150 tisíc korun,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Ani úhybný manévr střetu nakonec nezabránil

Nerespektováním dopravního značení došlo k dopravní nehodě na křižovatce ulic Kollárovy a Zd. Štěpánka v Rakovníku. Stalo se tak 19. listopadu a způsobil ji šestašedesátiletá řidička vozu Opel, která vjížděla z ulice Zd. Štěpánka na hlavní – Kollárovu ulici. Nedala ovšem přednost Škodě, která jela z jejího pohledu zprava směrem od centra a Luženské ulici. Její řidič se ještě snažil střetu zabránit, najel s vozem vpravo i na betonový obrubník, čímž si poškodil kolo, ale střetu již nezabránil. „Celková škoda na obou vozech byla vyčíslena na 110 tisíc korun, dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly negativní a ke zranění nedošlo,“ doplnila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.