Policie ČR pátrá po neznámém pachateli, který se v úterý 27. října mezi 16.15 až 17.00 hodin vloupal do vozu Volkswagen Passat, který byl zaparkován u lomu Hořkovec v Novém Strašecí. Muž rozbil okno a poté se pokusil odcizit autorádio, což se mu nepodařilo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Martin Vokurka

Tímto jednáním způsobil škodu ve výši 18 tisíc korun, v případě dopadení a odsouzení mu hrozí 2 až 8 let, neboť se pokusu o krádež a poškození cizího majetku dopustil v době nouzového stavu. „Nenechávejte ve voze žádné cenné věci, které by mohly přilákat pachatele a parkujte na místech, kde je to povoleno a která jsou pro parkování určená,“ vyzvala policistka Michaela Richterová.