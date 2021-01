„Muži v případě odsouzení hrozí až jeden rok vězení,“ upozorňuje policistka Michaela Richterová.

Souprava zavadila o stojan benzínky

Benzínová čerpací stanice u dálnice D6 v katastru Nového Strašecí byla svědkem další dopravní nehody. Po roztržité řidičce, která nechala čerpací pistoli v nádrži se o ní tentokrát postaral čtyřiapadesátiletý řidič nákladní soupravy s přívěsem, který 26. ledna, když projížděl stanicí přívěsem zavadil o stojan, čímž způsobil škodu ve výši 30 tisíc korun. „Dechová zkouška byla u řidiče negativní a k žádnému zranění nedošlo,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nehoda u Krupé: řidič vozidla nedobrzdil

Na křižovatce u Krupé došlo v pátek ráno k dopravní nehodě, kterou způsobil jednadvacetiletý řidič vozu Fiat Ducato, jenž jel ve směru na Karlovy Vary. Poté, co se zařadil do odbočovacího pruhu směrem na Lišany, nedobrzdil a narazil do Renaultu před ním. Ten vlivem nárazu bylo odmrštěno do protisměru mimo vozovku. „Dechové zkoušky byly negativní, řidič Renaultu si přivodil lehčí zranění a celková škoda byla vyčíslena na více než sto tisíc korun,“ doplnila policistka Michaela Richterová.

Smyk na zasněžené silnici způsobil náraz auta do značky

Škodu za 40 tisíc Kč způsobil čtyřicetiletý řidič vozu Volkswagen Sharan, který se vydal z Pavlíkova směrem na Všetaty. Když projížděl po silnici třetí třídy na křižovatku, chtěl odbočit vlevo, ale v prudké levotočivé zatáčce dostal na zasněžené vozovce smyk a narazil do dopravního značení a následně do oplocení objektu firmy. „Ke zranění nedošlo a alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou,“ uvedla policistka Michaela Richterová.