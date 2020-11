„Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zahájili s ním úkony trestního řízení pro podezření trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ doplnila policistka Michaela Richterová.

Odmítl lékařské vyšetření na drogy

V pátek 30. října zastavila prvosledová hlídka v Mutějovicích vůz Peugeot, který řídil dvacetiletý mladík. Ten předložil hlídce všechny doklady, dechová zkouška byla negativní, avšak test na drogy byl pozitivní na látku amfetamin/metamfetamin. „Mladík po řádném poučení odmítl lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu, pouze policistům sdělil, že den předtím vykouřil jednu cigaretu marihuany,“ doplnila policistka Michaela Richterová.

Nedal přednost nákladnímu vozu a skončil v nemocnici

Ke střetu osobního vozu Škoda Octavia a nákladního vozidla došlo 31. října na křižovatce se silnicí 2. třídy č. 236. Způsobil ji muž, který jel z Račic a nerespektoval dopravní značení Dej přednost v jízdě. Vjel do křižovatky, kde se střetl s nákladním vozidlem Mercedes, jehož řidič již střetu nedokázal zabránit. Octavia byla vlivem nárazu odmrštěna do příkopu, kde se opřelo vozidlo o strom. Celková škoda na obou vozech byla vyčíslena na 200 tisíc Kč. „Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní a řidič Octavie utrpěl zranění spíše lehčího charakteru. Měl tržnou ránu na hlavě a byl převezen do kladenské nemocnice,“ upřesnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Na srnu nestihl zareagovat

Dva poslední případy srážek se zvěří se udály u Kolešova a Nového Domu. K prvnímu z nich došlo 31. října v podvečer. Devětadvacetiletý řidič jel ve směru od Křivoklátu na Lány a na přímém a přehledném úseku mu z pravé strany vběhla do cesty srna, na což řidič nestačil zareagovat. Srnu srazil a ta na místě zemřela. Dechová zkouška byla negativní a škoda byla vyčíslena na deset tisíc korun. O den později se podobná událost stala v katastru obce Kolešov na silnici I/6. Tentokrát vběhlo řidiči do cesty divoké prase, které bylo odmrštěno do příkopu a zůstalo usmrcené. „Škoda byla v tomto případě vyčíslena na dvacet tisíc korun a dechová zkouška byla negativní. Policisté kontrolou na voze zjistili, že vůz má letní pneumatiky,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.