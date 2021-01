„Vzhledem k tomu, že muž nadýchal do jednoho promile, je událost řešena ještě jako přestupek. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz, zakázána další jízda a celková škoda byla vyčíslena na 15 tisíc Kč,“ informovala policistka Michaela Richterová.

Vloupal se do novostavby a obohatil se o nářadí

Škodu za téměř 30 tisíc korun způsobil neznámý pachatel, který v době od 13. do 15. ledna loupl v Senomatech. Zloděj nejprve vnikl na neoplocený pozemek s rozestavěným dvojdomem v ulici Na Vyhlídce, kde za použití násilí překonal plastové dveře, kterými se dostal dovnitř. Následně dům prohledal a ukradl z něj několik druhů nářadí v hodnotě přesahující 8 tisíc korun. Na poškození dveří způsobil škodu v předběžné výši okolo 20 tisíc korun. Policisté po pachateli pátrají a uvítali by jakékoliv poznatky, které by vedly k dopadení pachatele. „V případě dopadení pachatele mu hrozí za trestné činy krádež a poškození cizí věci až osmiletý pobyt za mřížemi, neboť se výše uvedeného jednání dopustil v době nouzového stavu,“ upozorňuje policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nedala přednost a způsobila škodu za tři sta tisíc

Škodu za tři sta tisíc korun způsobila svojí nepozorností pětatřicetiletá řidička v pondělí 18. ledna před 16. hodinou ve Mšeci. K nehodě došlo na čtyřramenné křižovatce ulic Hájecká, Valentova, Ořechová a Za Bání. Žena jela po ulici Hájecká směrem ke křižovatce a chtěla pokračovat rovně v jízdě do Ořechové ulice, ale nedala přednost zprava přijíždějícímu vozu Mazda, který směřoval do ulice Na Bání. Po střetu si spolujezdkyně řidičky, která způsobila nehodu, přivodila lehčí zranění a byla převezena do rakovnické nemocnice. „Nikdo z dalších osob zraněn nebyl. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen dechovou zkouškou,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nehoda u přechodu se obešla jen s lehkými zraněními

Naštěstí jen s lehkými zraněními se obešla nehoda v Pražské ulici v Rakovníku u přechodu pro chodce. Osmačtyřicetiletá řidička, která řídila vůz Nissan jela směrem do centra města, na rovném úseku silnice zahlédla na přechodu pro chodce procházejícího člověka, proto poněkud prudčeji přibrzdila. Na její zpomalení ovšem nestihl zareagovat šedesátiletý řidič vozu Škoda Octavia, který nedodržel bezpečnostní vzdálenost a narazil do Nissanu, který byl nárazem odhozen na přechod pro chodce. Ke střetu s chodcem naštěstí nedošlo, avšak při nehodě došlo ke zranění spolujedoucích osob Octavie. „Muž i žena byli převezeni do rakovnické nemocnice, ale nebyli hospitalizováni. Nejednalo se o žádné závažné zranění,“ upřesnila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen dechovou zkouškou, škoda na vozech byla předběžně vyčíslena na sedm tisíc korun.

Řídil přes platný zákaz řízení

Ve středu 13. ledna bylo zastaveno před benzínovou čerpací stanicí v Kounově vozidlo VW Golf, které řídil jednatřicetiletý řidič. Ten nepředložil při silniční kontrole žádné doklady a uvedl, že si je zapomněl doma. Policisté lustrací následně zjistili, že má platný zákaz řízení motorových vozidel, a to od srpna roku 2020 do října 2021. Řidiči byla zakázána další jízda, dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní. „Řidič je podezřelý z přečinu maření úředního rozhodnutí a vykázání,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Policie pátrá po viníkovi nehody

Policie ČR pátrá po viníkovi dopravní nehody, ke které došlo ve středu 13. ledna ve 14:10 hodin na křižovatce silnice II. třídy č. 229 a místní komunikace ulice Huřviny. Dosud nezjištěný řidič dle popisu poškozené měl řídit vozidlo nejspíš typu SUV tmavší barvy, vyjížděl z ulice Huřviny na hlavní silnici, avšak nedal přednost vozu Hyundai jedoucího po hlavní silnici a došlo ke střetu. Místo toho, aby řidič na místě dopravní nehody zastavil, pokračoval v jízdě dál ve směru na Rakovník.

Špatné couvání způsobilo nehodu

Vlivem špatného couvání došlo v neděli odpoledne v Rakovníku v Ottově ulici k dopravní nehodě. Způsobil ji devatenáctiletý řidič, který řídil osobní vůz Honda. Při vycouvávání přehlédl za sebou stojící vůz VW Passat, a tak došlo ke střetu obou vozů. Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly negativní, ke zranění osob nedošlo a celková škoda byla předběžně vyčíslena na 30 tisíc korun,“ informovala mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Řidička nezvládla uhýbací manévr

Další dopravní nehoda, ve které figuroval mladý řidič, respektive řidička, se stala ve Fojtíkově ulici v Rakovníku. Dvacetiletá dívka řídila vůz Dacia a vyhýbala se neznámému protijedoucímu vozidlu. Najela si tedy více vpravo k zaparkovaným vozům, manévr ovšem nezvládla a zachytila o levý zadní roh zaparkované Fabie. „Škoda byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun a dechová zkouška u řidičky byla negativní,“ doplnila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Policie žádá o pomoc při odhalení sprejerů

Rakovničtí policisté se od začátku prosince loňského roku zabývají případem sprejerství, kterého se dopustili dosud neztotožnění pachatelé. Na svědomí mají poškození odstaveného vagónu v depu v Rakovníku v ulici S. K. Neumanna, na kterém spreji vytvořili různé nápisy a rádoby podobiznu fotbalisty Maradony. Policistům se podařilo získat záznamy z videokamer, kde jsou podezřelé osoby vidět.

Zdroj: Youtube

„Pokud osobu či osoby poznáváte, kontaktujte policisty na lince 158 nebo 974 880 700,“ vyzývá policistka Michaela Richterová.