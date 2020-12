To zjistili i sami policisté lustrací. Byla mu vyslovena blokace od března letošního roku do května roku 2021. Poté byl vyzván i k dechové zkoušce a výsledek byl pozitivní. Přístroj naměřil přes 1,5 promile. „Muž na výsledek uvedl, že před jízdou vypil tři jedenáctistupňová piva. Nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ upozorňuje policejní mluvčí Michaela Richterová.

Pozor na náledí!

Řidiči by v těchto dnech měli ubrat na plynu, neboť vozovky bývají často namrzlé. O tom se 28. listopadu přesvědčil i řidič, který řídil vůz Škoda Octavia od Panošího Újezdu na Slabce. Po projetí mírné levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost stavu namrzlé vozovky. S vozem dostal smyk a skončil příkopu. „U řidiče byla provedena dechová zkouška, která byla negativní, k jeho zranění nedošlo a škoda na vozidle byla vyčíslena přibližně na 60 tisíc korun,“ doplnila policistka Michaela Richterová.

K další dopravní nehodě na namrzlé vozovce došlo v sobotu na katastru Rakovníka. Tentokrát ji způsobila čtyřiašedesátiletá řidička vozu Nissan, která jela od Rudy na Rakovník. Ani ona nepřizpůsobila rychlost jízdy a při průjezdu táhlé pravotočivé zatáčky dostala smyk a vjela do protisměru. Aby zabránila střetu s protijedoucím vozem, strhla řízení a vjela do pravého svodidla. „Dechová zkouška byla negativní, ke zranění řidičky nedošlo a celková škoda byla vyčíslena na 75 tisíc korun,“ doplnila policistka Michaela Richterová.

Dodávka nedala přednost a smetla osobák

V sobotu 28. listopadu se stala ještě jedna nehoda, a to v Lužné na křižovatce ulic Příčná a Prostřední. Způsobil ji šestadvacetiletý řidič dodávky Ford Transit, který vjížděl do křižovatky z vedlejší Prostřední ulice, když pravděpodobně přehlédl vůz VW Golf, který jel po hlavní silnici. Golf byl po nárazu odhozen vlevo do ulice prostřední, kde zůstalo stát částečně na silnici a částečně na krajnici. Po střetu došlo ke zranění devětačtyřicetileté spolujezdkyně osobního vozu, která byla převezena do rakovnické nemocnice. Nikdo další zraněný nebyl. „Alkohol byl u obou řidičů vyloučen dechovou zkouškou a celková škoda na obou vozech byla vyčíslena na 80 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.