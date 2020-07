Šestačtyřicetiletý muž jel ve voze Seat Ibiza, poté, co byl zastaven a po předložení dokladů potřebných pro řízení, byl vyzván k dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která byla pozitivní s výsledkem přes 1,6 promile alkoholu v dechu. „Řidiči byl zadržen řidičský průkaz, byla zakázána další jízda a nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Srna střet s Octavií nepřežila

Střet Octavie se srnou v katastru obce Lišany stál srnu život a řidiči vznikla škoda ve výši 70 tisíc korun. Stalo se tak 12. července večer na silnici Lišany – Hředle. Na rovném úseku silnice šestadvacetiletému řidiči z pravého silničního příkopu vběhla do cesty srna, na což nestačil a ani nemohl nijak zareagovat a došlo ke střetu. „Srna byla na místě dopravní nehody usmrcena. Dechová zkouška u řidiče byla negativní a k jeho zranění nedošlo,“ upřesnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Řidič si dal před jízdou marihuanu

Svoji jízdu si měl raději rozmyslet pětatřicetiletý řidič, který v pondělí odpoledne usedl za volant vozu Opel Astra. Když odbočoval na parkoviště v Trávnické ulici, zastavila ho policejní hlídka. Po předložení dokladů byl vyzván k dechové zkoušce a testu na drogy. Přítomnost alkoholu byla vyloučena, nikoliv ovšem přítomnost drog, konkrétně marihuany. „Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ doplnila policistka Michaela Richterová.

Řídil s platným zákazem řízení

Další, kdo neměl za volantem co dělat, byl čtyřicetiletý řidič, který byl zastaven v pondělí odpoledne rakovnickými policisty v Pražské ulici v Rakovníku. Policisté po předložení dokladů v evidenci totiž zjistili, že má platný zákaz řízení motorových vozidel, a to od října 2019 do února 2021. „Řidič je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí v případě odsouzení až dva roky za mřížemi,“ sdělila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Srnec po střetu s osobním automobilem odběhl

Když v pondělí večer v katastru obce Lány projížděl silnicí druhé třídy č. 236 z Křivoklátu do Lán Volkswagen, který řídil osmašedesátiletý řidič, z pravé strany těsně před vozidlo mu náhle vběhl srnec, čímž došlo ke střetu. Ke zranění osob nedošlo, také srnec nakonec z místa nehody odběhl. „Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní a škoda byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun,“ dodala policejní mluvčí Michaela Richterová.

Aby zabránil střetu, strhl řízení a skončil v příkopu

V katastru obce na silnici první třídy č. 6 došlo k dopravní nehodě, kterou si sám způsobil 27letý řidič vozu Iveco s návěsem. Ten jel od Prahy na Karlovy Vary za vozem Ford, jenž chtěl na křižovatce odbočit vlevo na Bukov. Řidič jedoucí za ním nepřizpůsobil rychlost jízdy a aby zabránil střetu s Fordem, strhl řízení vpravo, vjel mimo komunikaci, kde poškodil svodidlo a pravou boční částí zapadl do silničního příkopu. „Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní, ke zranění osob naštěstí nedošlo a předběžná škoda byla vyčíslena na 60 tisíc korun,“ sdělila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.