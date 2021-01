Muž zde taktéž využil nepřítomnosti obsluhy a z regálu ukradl volně položenou kasírtašku s hotovostí a stravenkami ve výši téměř sedm tisíc korun. Stejný muž kradl v srpnu i v průmyslového areálu v Roztokách, kde si vyhlédl motorku Yamahu, ze které vzal motorkářskou přilbu, rukavice a interkom v celkové hodnotě 12 tisíc korun. „Obviněný muž byl již třiadvacetkrát soudně trestán, zejména pro majetkovou trestnou činnost, nyní hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,“ upozornila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Při předjíždění najel na sníh a zastavil ho až strom

Až strom zastavil vůz devatenáctiletého mladíka, který při cestě směrem na Panoší Újezd za Pavlíkovem začal předjíždět vozidla před ním, avšak situaci nezvládl. Při zvýšené rychlosti najel do levé krajnice, na které byla vrstva rozbředlého sněhu, jež vozidlo strhla do levého příkopu, kde se vůz střetl se stromem. „Seat zůstal převrácený na levém boku, řidič utrpěl lehčí zranění stejně jako jeho spolujezdkyně a oba byli převezeni do rakovnické nemocnice,“ upřesnila policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byl negativní a škoda byla vyčíslena na 85 tisíc korun.

Žena po dopravní nehodě skončila v nemocnici

Nedaleko Roztok se stala dopravní nehoda. Osmadvacetiletá žena řídila vůz Škoda Kodiak ve směru na Nižbor, když při projíždění táhlé levotočivé zatáčky najela s vozem na pravý okraj vozovky, kde byl rozbředlý sníh. Řidička řízení nezvládla se svým vozem ve stromě. Žena byla převezena s lehkým zraněním do rakovnické nemocnice, ostatní spolujezdci vyvázli bez zranění. Škoda byla vyčíslena na 300 tisíc korun.

Havarovala s „letňáky“

O tom, že se nevyplácí jezdit v lednových mrazivých dnech po letních gumách se přesvědčila sedmapadesátiletá řidička vozu Citroen, která se vydala z obce Řevničov směrem na Slaný, když v pravotočivé zatáčce za Řevničovem nepřizpůsobila rychlost, na rozbředlé vozovce dostala smyk, přejela do protisměru a skončila v levém příkopu. Záchranáři z Nového Strašecí provedli nezbytné ošetření a řidičku převezli do rakovnické nemocnice, odkud byla propuštěna. „Policisté navíc zjistili, že řidička má všechny pneumatiky letní. Dechová zkouška byla negativní a celková škoda byla vyčíslena na 30 tisíc korun,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.