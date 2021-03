„Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětím svobody až na jeden rok,“ upozorňuje policistka Michaela Richterová, která prosí o jakoukoliv informaci.

Měl téměř sedmiletý zákaz řízení

Asi velmi překvapena byla prvosledová hlídka, která zastavila v Lišanech vůz Audi. Šestadvacetiletý řidič na výzvu policistů, předložil jen občanský a technický průkaz, řidičský průkaz nikoliv, neboť měl platný zákaz řízení od února 2019 do srpna 2025! Dechová zkouška byla negativní, ovšem test na drogy řidič odmítl. „Nyní je podezřelý z trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až dvě léta vězení,“ uvedla policistka Michaela Richterová.

Řídil pod vlivem alkoholu. Hrozí mu jeden rok vězení

Přes 1,20 promile alkoholu v dechu měl naměřeno alkoholovým testerem dvaačtyřicetiletý řidič, kterého zastavila policejní hlídka kolem půlnoci 28. února v ulici Na Sekyře v Rakovníku. Muž, který řídil Škodu Fabia, tudy projížděl od obce Lužná. K naměřeným hodnotám nic neuvedl. „Řidič je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí až jeden rok strávený za mřížemi,“ upozorňuje policejní mluvčí Michaela Richterová.

Okradl firmu o desítky CDček

Až dva roky vězení hrozí čtyřiadvacetiletému muži, který se měl jako zaměstnanec jedné firmy v Novém Strašecí průběžně odcizit zboží v hodnotě více jak patnáct tisíc korun. Muž měl nejméně od května roku 2020 odcizit několik desítek CD nosičů. „Dle provedeného šetření se dopouštěl krádeže delší dobu, během které odcizil z firmy průběžně nejméně 41 kusů CD a 4 kusy Blu-ray, které dále prodával do bazarů,“ informovala mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Řidiči se nedohodli o vině. Policie žádá o informace

Policisté prosí i informace od svědků dopravní nehody, která se udála v první březnový den v 9:45 na křižovatce v Kolešovicích. Podle vyjádření řidiče Octavie, který jel směrem na Hořesedly za nákladním vozem Mann, náklaďák před křižovatkou zastavil a do Octavie nacouval, naopak řidič nákladního vozu policistům sdělil, že chtěl odbočit do Hokova, přejel odbočku a tak na místě zastavil, přičemž Octavia do něj měla narazit. „Řidiči se nedokázali domluvit, kdo je viníkem, a tak žádáme svědkyni, která jela v voze Renault či Citroen z Heřmanova a na křižovatce zastavila, aby se policistům ozvala. Řidička prý s řidiči i mluvila, ale následně z místa nehody odjela a účastníci nehody na ni nemají kontakt,“ vysvětlila policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly negativní a ke zranění osob nedošlo