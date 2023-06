Dalším podvodem v oblasti investic do kryptoměny se zabývají policisté na Rakovnicku. 55letá žena přišla o veškeré své peníze.

Ženu kontaktoval neznámý muž, který se vydával za analytika investiční společnosti s tím, že jí nabídl školení na kryptoměny. Žena s tímto souhlasila a komunikace ohledně investování pokračovala. Muž ženu instruoval, aby mu poslala kopii občanského průkazu, stáhla si aplikaci umožňující vzdálený přístup do jejího zařízení a poté aby poslala na bankovní účet počáteční částku ve výši 6500 korun.

Muž se ženou aktivně nadále komunikoval, nicméně jeho další instrukcí byl požadavek na vložení vyšší částky, a to nejméně 200 tisíc korun. „Vzhledem k tomu, že žena tolik na účtu neměla, rozhodla se jít do banky, kde si půjčila požadovanou částku, tedy dvě stě tisíc. Poté, co jí peníze od společnosti přišly, se telefonicky spojila s mužem, který ji uvedl, kam celou částku ve výši téměř 235 tisíc korun poslat. Poškozená takto učinila a tím rázem přišla o veškeré své finance,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.