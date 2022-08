Krvavý konflikt v Krušovicích: Muž pobodal jiného nožem

Ke konfliktu mělo dojít přede dveřmi – a zraněný pak podle informací z místa činu zašel dovnitř a posadil se v kuchyni. Útok přežil, byl ale převezen do nemocnice v Praze. Původně záchranáři dokonce žádali pro transport vyslání vrtulníku – ten ale nemohl vzlétnout kvůli špatnému počasí. Podezřelý zůstal stát na zahradě se zrakem obráceným k obloze; o útěk se nepokoušel.

Že muže, kterého v té chvíli považoval za nebezpečného protivníka, opravdu pobodal, obžalovaný nepopírá. Překvapivé je však vysvětlení útoku: bál se prý, že mu muž, který ho nijak neohrožoval, uřízne uši. Žádný signál tomu sice nenapovídal – nicméně on měl v hlavě jasné varování: jeho uši jsou v ohrožení. To, co se pak stalo na místě krvavé události, si prý nepamatuje.

Po činu o něm lidé ze sousedství hovořili jako o velmi zvláštním člověku, který trpí psychickými problémy; vykládali, že například běhal po okolí nahý a slovně se projevuje jako provokatér. Kolovaly také zvěsti, že už byl v péči psychiatrů. U soudu se nyní potvrdilo, že to nebyly jen povídačky.

Předseda senátu Jiří Wažik Deníku již zahájením hlavního líčení řekl, že se jednání zřejmě protáhne. Je třeba sehnat poškozeného, kterého soud považuje za potřebné osobně vyslechnout. Ještě se také čeká mimo jiné na výslech znalkyně, která by měla pomoci osvětlit, jak obžalovaný cizinec vnímal okolní svět.