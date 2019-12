Nejdřív gesta, pak napadení. Řidiči se rvali i se spolujezdkyní

Příliš sebevědomí za volantem i na vedlejším sedadle - a patrně také malá ohleduplnost a hodně horké hlavy. To má podle všeho na svědomí tak překotný vývoj situace v silničním provozu v Brandýse nad Labem, že věc má projednávat okresní soud. Nebude se však řešit dopravní nehoda, jak by snad leckdo odhadoval, ale dalo by se spíše říci srážka lidská.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv