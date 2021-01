Poté, co spisový materiál v této věci 30. prosince dorazil od středočeského krajského soudu k Vrchnímu soudu v Praze, byla věc přidělena odvolacímu senátu s označením 2To. Deníku to řekla mluvčí vrchního soudu Kateřina Kolářová.

Zmiňovaný senát má více členů. Předsedou je Luboš Vrba; shromažďování všech podkladů bude mít na starosti soudce Alexander Károlyi. Vrbu portál ministerstva spravedlnosti Justice.cz představuje jako předsedu senátu vrchního soudu z trestního úseku, který byl jmenován v roce 1990 a je evidován jako bývalý člen Komunistické strany Československa. V poslední době vešel ve známost především rozhodováním o odvolání v kauzách mediálně sledovaných sexuálních deliktů.

Aktuální přidělení věci ukazuje, že stejně jako v první instanci u krajského soudu řešil druhou větev případu spojovaného s Rathovým jménem jiný trestní senát než větev první, tento přístup se uplatní i u vrchního soudu. Tam o odvolání v rámci první větve v červnu 2019 rozhodl senát v čele s předsedou Pavlem Zelenkou. V souvislosti s touto kauzou proslul především rozhodováním o přípustnosti odposlechů.

Čekat ještě bude třeba měsíce

Od vynesení rozsudku u Krajského soudu v Praze, kde předsedkyně senátu Iva Říhová nepravomocně rozhodla o vině všech obžalovaných, do chvíle, než kauza doputovala k vyšší instanci, uplynul téměř rok. Říhová totiž vynesla verdikt již na sklonku loňského ledna. Pak bylo třeba vyhotovit velmi obsáhlé písemné povedení rozsudku, zajistit jeho doručení všem účastníkům a počkat na jejich doplnění odvolání na základě odůvodnění v písemné verzi.

Nyní se s opravdu hodně rozsáhlým spisem začíná seznamovat odvolací soud. A studium se zřejmě protáhne. „V následujících dnech opravdu neočekávám nic nového,“ řekla mluvčí Kolářová. Z jejích slov vyplynulo, že o tom, kdy by soud odvolání mohl veřejně projednávat, zatím nemá smysl ani spekulovat. Něco nového nicméně přece jen přijít může: Spis by se kvůli podání jednoho z účastníků zřejmě měl stěhovat do Brna; k Nejvyššímu soudu.

Kriminálka v budově soudu

Druhá vlna případu, v mnohém podobná vlně první, jež Ratha i další lidi z jeho okolí poslala za mříže, je pozorně sledována i proto, že v pozici souzených (a také nepravomocně odsouzených) figurují vedle konkrétních osob také firmy. Včetně stavebního gigantu Metrostav. A právě s touto společností má souviset aféra, v jejímž rámci před měsícem zasahovali kriminalisté přímo v budově pražského vrchního soudu.

Podle dostupných informací se do hledáčku policejních specialistů na potírání organizovaného zločinu dostal společně s dalšími lidmi soudce Zdeněk Sovák, jenž odsouzenému Metrostavu, jemuž hrozí omezení účasti na veřejných zakázkách, měl za úplatek nabízet zmírnění trestu. Tvrdil prý, že dokáže zařídit, aby projednávání odvolání dostal přidělené senát, jehož byl součástí, a v rámci jeho rozhodování přesvědčit kolegy k příznivějšímu verdiktu. Firma však korupční nabídku nahlásila. Sovák během rozhodování o vzetí do vazby před novináři svou vinu odmítl.

Dá se nicméně považovat za jisté, že i v těchto souvislostech bude jednání odvolacího senátu a jeho rozhodování v „Rathově kauze“ pod drobnohledem. Mohla by se však objevit i různá překvapení. Nyní hlavně v souvislosti s tím, že server Seznam Zprávy ve středu vpodvečer informoval, že společnost Metrostav „nevěří soudu, kde se uplácelo“. Což potvrzuje i mluvčí firmy Vojtěch Kostiha. „Požádala soudy o přesunutí svého případu v kauze Rath z Vrchního soudu v Praze k senátu Vrchního soudu v Olomouci. Její návrh nyní posuzuje Nejvyšší soud, který si vyžádal k prostudování celý spis k případu,“ shrnula zjištěné novinky vedoucí domácí rubriky Seznam Zpráv Šárka Pálková.

Druhá větev kauzy spojované s Rathem



- Podle nepravomocného rozsudku Krajského soudu v Praze se trestné činnosti spojené s korupčním ovlivňováním zakázek Středočeského kraje na stavby v nemocnicích a nákup sanitek v letech 2011 a 2012 dopustilo devět osob a osm firem



- Někdejšímu hejtmanovi Davidu Rathovi krajský soud prodloužil dosavadní sedmiletý trest na osm let, uložil 18milionový trest peněžitý (náhradou pro případ nezaplacení jsou tři roky odnětí svobody) a zákaz činnosti



- Po osmi letech (místo původních šesti) dostali Rathovi spolupracovníci Kateřina (s příjmením Pancová bývala ředitelkou kladenské nemocnice) a Petr Kottovi; také dostali zákazy činnosti a mají zaplatit po 20 milionech



- Šestileté tresty doplněné finančními sankcemi dostali Pavel Drážďanský (bývalý ředitel stavební společnosti Konstruktiva Branko) a Lucia Novanská (jejíž firma organizovala zadávací řízení)



- Pozornost vyvolal mimo jiné také podmíněný trest po někdejšího ředitele krajské záchranné služby Martina Houdka



- Z firem byl nejvíce sledovaný osud Metrostavu: 10 milionů plus tříletý zákaz ucházet se o veřejné zakázky, navíc tresty pro vysoké manažery (včetně pěti let nepodmíněně pro obchodního náměstka Jiřího Anděla)