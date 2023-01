Když se nové vedení obce ujalo svých funkcí, v bance zjistilo, že místo 9,7 milionu korun, jak naznačovaly účetní podklady, bylo na kontě jen 700 tisíc, nynější starosta Zbyněk Šagát (Milý a Bor společně) Deníku potvrdil, že devět milionů skutečně chybí. „Papírově bylo vše v pořádku,“ konstatoval.

Vybílený účet objevilo vedení obce s necelými dvěma sty obyvateli 18. listopadu. „Ještě ten den bylo podáno první trestní oznámení,“ konstatoval starosta s tím, že nyní už je trestních oznámení asi 23. „Na bývalé zastupitele, účetní, bývalé výbory kontrolní a finanční,“ uvedl Šagát.

Nikoho z bývalého vedení obce se Deníku 30. ledna kontaktovat nepodařilo.

Vypomohl Středočeský kraj

Na začátku tohoto týdne rozhodli krajští zastupitelé, že obci Milý pomohou a schválili poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 10 milionů. Obecní úřad bude kraji částku splácet po milionu měsíčně. V případě, že by se obec dočkala náhrady způsobené škody, má povinnost převést peníze okamžitě.

Půjčka od kraje umožní obci uhradit závazky a vyhnout se tak ještě větším problémům včetně toho, že by musela vracet dotaci od Státního fondu životního prostředí.

Z 19 loňských vražd ve středních Čechách policie vyřešila všechny

Běžné kontroly prý problém nemohly odhalit a že něco není v pořádku, se mohlo prozradit až ve chvíli, kdy k bankovnímu účtu získali přístup noví lidé, vysvětlil náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací Michael Kašpar (STAN). Velmi zdařile prý byly zfalšovány jak údaje týkající se účetnictví, tak výpisy z účtu.

Nic tak neodhalily ani pravidelné audity hospodaření obce prováděné krajským úřadem, jehož tým pracuje pouze s písemnosti – nemá ale možnost kontrolovat, zda stav peněz na účtu skutečně odpovídá papírovým podkladům. „Falšované výpisy byly třetí strany, náš odbor kontroly nemohl ověřit, zda jsou pravdivé,“ vysvětlil ředitel krajského úřadu Jan Louška. „Za dvacet let, co se pohybuji ve starostenské funkci, jsem se s něčím podobným nesetkal,“ poznamenal krajský zastupitel a starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada. „Obec se dostala do spárů člověka, který chtěl krást – a vytvořil si pro to podmínky,“ konstatoval.