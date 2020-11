Kvůli ní je obžalována z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Peněžitý trest a zákaz řízení, které soud vynesl trestním příkazem, odmítla. Tehdejší senátorku zastavili žatečtí policisté 9. dubna v noci v Nákladní ulici v Žatci, a to poté, co se jim nezdál její styl jízdy. Vybídli ji ke krevní zkoušce na interně v žatecké nemocnici, se kterou Zdeňka Hamousová bez ohledu na svou tehdejší senátorskou imunitu souhlasila. Následný rozbor krve dvěma metodami v laboratoři v Mostě ukázal hodnoty 1,58 a 1,60 gramu alkoholu na kilogram krve.

S těmito závěry ovšem obhajoba nesouhlasí. „Důkazy, které mají prokázat hladinu alkoholu v krvi u paní Hamousové, jsou velmi pochybné,“ řekl u soudu obhájce Martin Kolář. Napadl jednak samotné testování krve, tak i její uložení po odběru.

Laboratoř v Mostě stanovila výsledky rozborů krve na alkohol dvěma metodami – imunochemickou a plynovou chromatografií. Podle obhajoby je první pro tento účel nevhodná, u druhé se měly provést dva na místo jednoho testu. „Navíc má být biologický materiál po odběru uložen při teplotách od nula do čtyř stupňů Celsia, což minimálně patnáct minut nebylo,“ řekl obhájce. Poukazoval na to, že policisté převáželi ze žatecké nemocnice krev v papírové obálce, teprve na služebně ji umístili do lednice. Odtud následně putovala do zmíněné laboratoře v Mostě.

Obhájce proto navrhl přizvat k soudu osobu, která testy v mostecké laboratoři prováděla. Předseda senátu Jan Jouza návrhu vyhověl a líčení odložil na neurčito.

U soudu vypovídal i velitel hlídky ze žateckého obvodního oddělení, která Zdeňku Hamousovou onu dubnovou noc ve Škodě Octavii stavěla. „I když jsme měli roušky, z paní Hamousové jsem cítil alkohol. Její reakce na podněty byly pomalejší. S autem jela takzvaně ze široka, ve svém jízdním pruhu jela klikatě,“ řekl u soudu.

Sama Hamousová požití alkoholu nepřiznala, na přímý dotaz státní zástupkyně Radky Pavlišové uvedla, že si nevzpomíná, že by nějaký před jízdou pila.

Devětapadesátiletá ročka z Příbrami se přitom za svou jízdu v minulých měsících několikrát omluvila, o tom, že by nebyla pod vlivem alkoholu, nemluvila. „Velmi se za to co jsem udělala, stydím, mrzí mě to, bylo to zkratkovité a nesprávné chování. Všem se veřejně omlouvám,“ řekla například v květnu svým kolegům v Senátu, když ji vydali k trestnímu stíhání.