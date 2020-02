O pomoc při pátrání po muži z hlavního města, pravomocně odsouzeného za pokus o vraždu spáchaný na území středních Čech, požádala ve středu veřejnost pražská policie.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Kriminalisté hledají odsouzeného vraha, který nenastoupil do vězení,“ uvedl její mluvčí Jan Daněk. „Muž by mohl být nebezpečný,“ konstatoval dále. Pátrací databáze zveřejněná policií na internetu nicméně v souvislosti s tímto mužem, jenž je hledaný již od loňského 3. října, uvádí, že by neměl být nebezpečný ani ozbrojen.